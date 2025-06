Según el ranking Navy Fleet Strength by Country 2025 del Global Firepower Index este país supera a Israel y Brasil en cantidad de barcos de guerra. Esto no signfica que los supere en potencia. Te contamos de qué país de Amérca del Sur se trata y porque posee armada a pesar de no tener acceso al mar.

El país de América del Sur sin salida al mar que posee una imponente flota de barcos de guerra: ¿Qué hace exactamente?

El país de América del Sur sin salida al mar que tiene una imponente flota de barcos de guerra es Bolivia. Su situación es bastante curiosa y un poco simbólica. Desde la Guerra del Pacífico (1879-1884), cuando perdió su litoral en el océano Pacífico frente a Chile.