Cómo le fue a Los Pumas 7s en la jornada inicial del Seven de Dubai

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integran el grupo A en el que completarán la jornada enfrentando a Francia a las 9.38 y Sudáfrica a las 13.34 (TV por Fox Sports y Disney Plus).

Según el nuevo formato del Circuito Mundial en el que habrá una etapa regular de seis torneos en el que competirán solo ocho seleccionados y tres certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se sumarán cuatro provenientes del SVNS 2.

A lo largo de su historia, Los Pumas 7s nunca ganaron en Dubai y su mejor actuación fue haber sido finalistas en 2023.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Temporada regular

29 y 30 de noviembre: Dubai

6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo

31 de enero y 1 de febrero: Perth

7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo: Vancouver

14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

