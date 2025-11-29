Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Cómo le fue a Los Pumas 7s en la jornada inicial del Seven de Dubai

Los Pumas 7s iniciaron su participación en el SVNS 2025/26 ante Fiji en la jornada inicial del Seven de Dubai, primera etapa de la temporada.

Por UNO
El salteño Morales debutó en Los Pumas 7s.

Los Pumas 7s iniciaron su participación en el SVNS 2025/26 con una derrota ante Fiji en la jornada inicial del Seven de Dubai, primera etapa de la temporada.

Pese a los tries de Santino Zangara, Marcos Moneta y Sebastián Dubuc, y dos conversiones de Santiago Vera Feld, el equipo argentino cayó por 26 a 19.

Moneta marcó uno de los tries ante Fiji.

La formación inicial de Argentina fue con Zangara, Santiago Álvarez (c) y Matteo Graziano; Joaquín Pellandini, Vera Feld, Luciano González y Moneta. Luego ingresaron los debutantes Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Dubuc, Juan Batac y Valentín Maldonado.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integran el grupo A en el que completarán la jornada enfrentando a Francia a las 9.38 y Sudáfrica a las 13.34 (TV por Fox Sports y Disney Plus).

Según el nuevo formato del Circuito Mundial en el que habrá una etapa regular de seis torneos en el que competirán solo ocho seleccionados y tres certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se sumarán cuatro provenientes del SVNS 2.

A lo largo de su historia, Los Pumas 7s nunca ganaron en Dubai y su mejor actuación fue haber sido finalistas en 2023.

El nuevo SVNS 2025/2026

El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.

Temporada regular

  • 29 y 30 de noviembre: Dubai
  • 6 y 7 de diciembre: Ciudad del Cabo
  • 31 de enero y 1 de febrero: Perth
  • 7 y 8 de febrero: Australia (ciudad a definir)
  • 7 y 8 de marzo: Vancouver
  • 14 y 15 de abril: Estados Unidos (Nueva York)

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: Valladolid
  • 5 al 7 de junio: Bordeaux

