Cómo le fue a Los Pumas 7s en la jornada inicial del Seven de Dubai

Los Pumas 7s iniciaron su participación en el SVNS 2025/26 con una derrota ante Fiji en la jornada inicial del Seven de Dubai, primera etapa de la temporada.
Pese a los tries de Santino Zangara, Marcos Moneta y Sebastián Dubuc, y dos conversiones de Santiago Vera Feld, el equipo argentino cayó por 26 a 19.
La formación inicial de Argentina fue con Zangara, Santiago Álvarez (c) y Matteo Graziano; Joaquín Pellandini, Vera Feld, Luciano González y Moneta. Luego ingresaron los debutantes Martiniano Arrieta, Eliseo Morales, Dubuc, Juan Batac y Valentín Maldonado.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integran el grupo A en el que completarán la jornada enfrentando a Francia a las 9.38 y Sudáfrica a las 13.34 (TV por Fox Sports y Disney Plus).
Según el nuevo formato del Circuito Mundial en el que habrá una etapa regular de seis torneos en el que competirán solo ocho seleccionados y tres certámenes finales con 12 seleccionados, ya que se sumarán cuatro provenientes del SVNS 2.
A lo largo de su historia, Los Pumas 7s nunca ganaron en Dubai y su mejor actuación fue haber sido finalistas en 2023.
El renovado Circuito Mundial o SVNS 2025/26 estará conformado por 6 torneos de etapa regular en la cual participarán 8 seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Luego se disputarán 3 certámenes finales con 12 seleccionados ya que se suman 4 provenientes del SVNS 2.
Temporada regular
SVNS World Championship