Mundial de Rugby 2035 en Mendoza: una ilusión que puede hacerse realidad

De la reunión y las jornadas de análisis participarán Gabriel Travaglini, Presidente de la UAR; el cordobés Félix Páez Molina, Vicepresidente (y próximo presidente) de la UAR; Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de SANZAAR; y Sol Iglesias, Gerente General de la UAR.

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"La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un Mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", destacó Gabriel Travaglini.

Mendoza como posible sede del Mundial de Rugby 2035

Aunque el propio Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta respondió que aún no se habló con la UAR "nada de nada" al respecto, no hay dudas de que Mendoza es una de las principales ciudades candidatas a ser sede en caso de que el Mundial de Rugby 2035 se juegue en Sudamérica.

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La cercanía con Chile, el estadio Malvinas Argentinas, la hotelería, el aeropuerto internacional y los muy buenos antecedentes de la provincia como anfitriona tanto en el Rugby Championship, otros tests matches de Los Pumas y el Mundial M21 del 2005, hacen más que probable que Mendoza sea tenida en cuenta como sede.

El principal problema para que el Mundial de Rugby 2035 se juegue en Sudamérica

Sudamérica, liderada por Argentina, ha hecho méritos más que suficientes para ser sede de un Mundial de Rugby, pero el principal obstáculo es que entre los interesados hay dos países europeos como España e Italia.

Con el Mundial 2027 en Australia y la sede del 2031 confirmada en Estados Unidos, sería lógico que el certamen vuelva a Europa en 2035 aunque el anuncio oficial de la postulación ratifican que las posibilidades de Sudamérica existen.