Cuándo Pepsi obtuvo la sexta flota naval más grande del mundo: ¿Por qué Rusia le otorgó 16 submarinos?

La empresa se las había ingeniado para utilizar la exposición como una puerta de entrada a Rusia, una estrategia a largo plazo para colocar uno de los productos más icónicos del capitalismo en la cuna del comunismo. A este encuentro se lo conoció como el debate de la Cocina, una exposición donde se intercambio cultura, ciencia y política. Fue Richard Nixon ,a pedido de Pepsi, quien llevaría al ministro soviético Nikita Khrushchev a probar el refresco.

Empresas de refrescos Bajo la atenta mirada del vicepresidente Nixon (centro) y del presidente soviético Voroshilov (derecha), el primer ministro soviético Jruschov bebe un vaso de Pepsi, el 24 de julio de 1959.

La expansión de esta empresa en Rusia y desmantelamiento militar de la URSS

Pepsi necesitaba expandirse fuera de Estados Unidos y por el mundo para no competir con Coca-Cola. Aprovechando el antecedente Khrushchev la empresa realizó un acuerdo exclusivo con Rusia. El mismo consistía en mandar el jarabe de la bebida a la URSS y que en tierras rusas se agregara el agua carbonatada para obtener el producto. Pero existía un problema el rublo ruso no valía nada fuera de la URSS.

La respuesta fue el intercambio de bienes, Rusia le ofreció a Pepsi botellas de Stolnichnaya Vodka, teniendo los derechos exclusivos de vender este licor en Estados Unidos. El tratado funcionó hasta la URSS colapsó en 1989. La empresa pedía más y a cambio obtuvo:

17 submarinos de ataque obsoletos

un crucero

un destructor

una fragata

unos cuantos petroleros civiles

Pepsi no tenía mucho que hacer con la flota naval, la única guerra que estaba librando era comercial y contra Coca-Cola. Poco a poco fue vendiendo los submarinos a otros países.