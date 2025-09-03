Javier Milei: "La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico o intentar matarme"

Milei caravana Javier Milei se puso al frente de la campaña de los libertarios para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei: las elecciones, el siglo de oro y su hermana Karina

La entrevista la realizó con Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés y político liberal, en la Casa Rosada. El ciclo se llama "en toute Libertad", que significa "en total libertad" en francés.

Javier Milei habló de lo que puede suceder tras la elección del domingo: “Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa, porque empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, y en medio del escándalo de los audios, el mandatario defendió a su hermana Karina, en la mira por la supuesta filtración de audios que compromete. "Logramos en tiempo récord hacer un partido político, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que ha hecho un trabajo fenomenal", destacó.

Javier Milei también redobló sus críticas a la izquierda y se negó a negociar con ellos. "No podés darle un milímetro al que te quiere matar. Cuando son oposición, intentan destruir al Gobierno y cuando son gobierno, destruyen el país", sostuvo, y calificó a los socialistas del siglo XXI como "psicópatas".

Fuentes: A24.com y Noticias Argentinas