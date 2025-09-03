Javier Milei le agradeció a su hermana Karina por el acompañamiento a pesar de "las operetas"

javier milei acto moreno Javier Milei estuvo muy efusivo en su discurso. Foto: Noticias Argentinas

“Se metieron con mi hermana”

"Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física. Por eso se metieron con mi hermana”, fue una de las primeras expresiones del presidente.

Algunas de sus principales afirmaciones de Milei fueron:

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal Nisman”.

"Lo que hicieron fueron injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

"Le pregunto al peronismo si no tomó nota de que me agrando en la adversidad. Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad” .

"Estamos en uin empate técnico para las elecciones del domingo. Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Atacaron a un periodista de América TV

Un periodista resultó herido en las afueras del acto que el presidente Javier Milei encabezó en la localidad de Moreno, como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo.

El cronista Cristian Mercatante, del canal América, fue alcanzado por un objeto contundente arrojado a modo de proyectil y terminó con una herida en la cabeza y la cara ensangrentada, mientras era asistido por personal del sistema de salud.

La agresión se produjo en medio de un clima de hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, quien trabaja como cronista para el programa Desayuno Americano , fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas'”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

El ataque al periodista fue el corolario de una jornada de máxima tensión en Moreno, que estuvo precedida por amenazas de dirigentes opositores, una advertencia formal del Ministerio de Seguridad bonaerense sobre “graves riesgos” y la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.