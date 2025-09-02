Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas y viaja solo a Los Ángeles tras el escándalo por los audios

Tras el remezón político y económico de los últimos días, Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas para el show de su expareja Fátima Flórez y sólo viajará solo a Los Ángeles. En su viaje a Estados Unidos, el presidente se reunirá con importantes empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense Michael Milken.
