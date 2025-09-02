Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas y viaja solo a Los Ángeles tras el escándalo por los audios

Karina Milei no será de la partida de la delegación presidencial que lo escoltará para estar pendiente de los detalles finales de la actividad proselitista, camino a los comicios provinciales del domingo en Buenos Aires.

La visita Nº 11 de Javier Milei a Estados Unidos

Será la undésima visita de Javier Milei a Estados Unidos, y en esta oportunidad el mandatario participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista Milken, conocido como el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo.

El evento está previsto para 80 asistentes y se realizaría en una de las propiedades de Milken en Malibú.

Desde principios de semana, la asistencia de Javier Milei al show de Fátima Flórez en Las Vegas fue materia de debate en la mesa chica que lo rodea. En plena escalada de la polémica que se inició con las confesiones del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, a las potenciales filtraciones de la menor de los Milei, en Casa Rosada prefieren evitar la innecesaria sobreexposición.