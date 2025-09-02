Inicio Política Javier Milei
Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas y viaja solo a Los Ángeles tras el escándalo por los audios

Tras el escándalo por los audios, Javier Milei reprogramó su undécimo viaja a Estados Unidos donde se reunirá con empresarios en Los Ángeles

Javier Milei viaja este miércoles a Estados Unidos.

Tras el remezón político y económico de los últimos días, Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas para el show de su expareja Fátima Flórez y sólo viajará solo a Los Ángeles. En su viaje a Estados Unidos, el presidente se reunirá con importantes empresarios en un evento organizado por el economista estadounidense Michael Milken.

En pleno escándalo por la filtración de audios internos en los que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el libertario optó por recortar su agenda y protagonizar un viaje exprés que incluirá como único destino Los Ángeles.

Javier Milei en uno de los espectáculos de su expareja Fátima Flórez.

Milei tiene previsto partir este miércoles por la noche a Los Ángeles, tras participar del acto de cierre de campaña que se celebrará en la localidad de Moreno, para cumplir con las actividades repartidas entre el jueves y parte del viernes, y volverá al país el mismo 5 de septiembre, en las vísperas de la elección bonaerense que se celebrará el domingo, según publicó la agencia Noticias Argentinas

Karina Milei no será de la partida de la delegación presidencial que lo escoltará para estar pendiente de los detalles finales de la actividad proselitista, camino a los comicios provinciales del domingo en Buenos Aires.

La visita Nº 11 de Javier Milei a Estados Unidos

Será la undésima visita de Javier Milei a Estados Unidos, y en esta oportunidad el mandatario participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista Milken, conocido como el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo.

El evento está previsto para 80 asistentes y se realizaría en una de las propiedades de Milken en Malibú.

Desde principios de semana, la asistencia de Javier Milei al show de Fátima Flórez en Las Vegas fue materia de debate en la mesa chica que lo rodea. En plena escalada de la polémica que se inició con las confesiones del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, a las potenciales filtraciones de la menor de los Milei, en Casa Rosada prefieren evitar la innecesaria sobreexposición.

