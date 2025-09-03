El accidente fatal en San Rafael

Minutos antes de las 5 del domingo, un auto VW Sirocco circulaba por avenida Yrigoyen, una de las principales de San Rafael. Matías De la Llana conducía el vehículo de alta gama y era acompañado por Mateo Inostroza y otro joven de 23 años.

Al llegar al cruce con calle Lencinas, el joven conductor perdió el dominio e impactó bruscamente a una camioneta VW Amarok que estaba estacionada. El accidente ocurrió con tal violencia que ese rodado terminó volcando y chocando a un auto Fiat Palio donde tres mujeres esperaban en el semáforo en rojo.

Choque Accidente en San Rafael El accidente ocurrió en una de las principales avenidas de San Rafael.

Mateo Inostroza, que tenía un hijo de 1 años y era conocido en el ambiente de las motos, sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital Schestakow. Horas después perdió la vida.

El otro joven que circulaba como acompañante en el VW Sirocco sufrió una fractura en su pierna izquierda. En tanto que las mujeres del Fiat Palio sufrieron lesiones leves por el accidente.