La Justicia de San Rafael avanzó en la investigación por el accidente ocurrido el fin de semana pasado donde murió un joven padre de 22 años. Su amigo, que conducía un auto de alta gama a exceso de velocidad y alcoholizado, fue acusado formalmente por la muerte pero recibió la calificación más leve, aunque todavía no se resuelve si continúa detenido.
Imputaron al streamer por matar a su amigo al manejar alcoholizado y a gran velocidad
Matías De la Llana (21) fue acusado formalmente por el accidente ocurrido en la madrugada del domingo donde murió su amigo Mateo Inostroza (22)