El joven imputado por el accidente fatal en San Rafael.

El joven imputado por el accidente fatal en San Rafael.

La Justicia de San Rafael avanzó en la investigación por el accidente ocurrido el fin de semana pasado donde murió un joven padre de 22 años. Su amigo, que conducía un auto de alta gama a exceso de velocidad y alcoholizado, fue acusado formalmente por la muerte pero recibió la calificación más leve, aunque todavía no se resuelve si continúa detenido.

Según confirmaron oficialmente, este miércoles la fiscal de Tránsito Florencia De Diego imputó al streamer Matías De la Llana (21) por homicidio culposo agravado por la conducción negligente. Como este delito prevé una pena mínima de 3 años de prisión y el joven no tiene antecedentes penales, es probable que el joven no quede alojado en la cárcel aunque todavía no se resuelve su situación procesal.

mateo inostroza accidente san rafael 2
La víctima fatal del accidente en San Rafael.

La víctima fatal del accidente en San Rafael.

Si bien el joven conducía a exceso de velocidad y con casi un gramo de alcohol en sangre, zafó de una imputación más grave como podría haber sido homicidio simple con dolo eventual -de 8 a 25 años de cárcel-. Fuentes judiciales detallaron que para esto fue clave la autopuesta en peligro de la víctima fatal del accidente al subirse al auto de su amigo sabiendo que estaba alcoholizado.

El accidente fatal en San Rafael

Minutos antes de las 5 del domingo, un auto VW Sirocco circulaba por avenida Yrigoyen, una de las principales de San Rafael. Matías De la Llana conducía el vehículo de alta gama y era acompañado por Mateo Inostroza y otro joven de 23 años.

Al llegar al cruce con calle Lencinas, el joven conductor perdió el dominio e impactó bruscamente a una camioneta VW Amarok que estaba estacionada. El accidente ocurrió con tal violencia que ese rodado terminó volcando y chocando a un auto Fiat Palio donde tres mujeres esperaban en el semáforo en rojo.

Choque Accidente en San Rafael
El accidente ocurrió en una de las principales avenidas de San Rafael.

El accidente ocurrió en una de las principales avenidas de San Rafael.

Mateo Inostroza, que tenía un hijo de 1 años y era conocido en el ambiente de las motos, sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital Schestakow. Horas después perdió la vida.

El otro joven que circulaba como acompañante en el VW Sirocco sufrió una fractura en su pierna izquierda. En tanto que las mujeres del Fiat Palio sufrieron lesiones leves por el accidente.

Temas relacionados:

Te puede interesar