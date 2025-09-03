Un accidente en cadena entre 3 colectivos dejó 13 personas heridas

Debido a que las tres unidades estaban sobre el carril derecho de calle Montecaseros, frente a la plaza Sarmiento, los demás vehículos podían circular por la mano izquierda, aunque por la hora pico el tránsito fue un caos.

Este es el relato de Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, en el lugar del accidente:

Embed - Accidente entre tres colectivos en calle Montecaseros, de Capital

Las víctimas del accidente sufrieron diferentes heridas

El chofer del micro del Grupo 700 que quedó en el medio expresó a Radio Nihuil que la unidad que iba delante frenó, él hizo lo mismo, pero el que venía detrás lo embistió y provocó el accidente en cadena.

accidente choque colectivos centro 2 Las víctimas del accidente en pleno centro fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Yo frené bien, el de atrás me chocó a mi, y ahí se explotó el vidrio de atrás lo que provocó que varias personas terminaran heridas", detalló el conductor.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinados asistieron a todos los heridos del accidente dentro del colectivo, donde constataron que tuvieron cortes y golpes, pero ninguno de los pasajeros estaba grave.