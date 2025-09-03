Inicio Policiales accidente
Pleno centro

Un accidente en cadena entre 3 colectivos dejó 13 personas heridas

El accidente provocó demoras en el tránsito en Capital. Los 3 colectivos que chocaron iban en el mismo sentido. Como consecuencia 13 personas sufrieron heridas

Por UNO
Los tres colectivos que protagonizaron el accidente en el centro provocaron caos en el tránsito en hora pico.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un accidente en cadena entre tres colectivos en la Capital dejó al menos 13 personas con diferentes heridas tras el impacto. Las víctimas fueron asistidas por los médicos de ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado. Además, esto provocó gran caos en el tránsito.

El accidente ocurrió alrededor de las 7 de este miércoles sobre calle Montecaseros, entre Lavalle y Buenos Aires, de Capital, donde chocaron tres colectivos que iban en el mismo sentido.

accidente choque colectivos centro 3
El accidente entre los tres colectivos ocurrió en calle Montecaseros, entre Lavalle y Buenos Aires, de Capital.

El colectivo que iba primero era del Grupo 900 y los otros dos del Grupo 700. El que quedó en el medio fue el que tuvo más daños, además de 11 pasajeros con varias heridas.

Debido a que las tres unidades estaban sobre el carril derecho de calle Montecaseros, frente a la plaza Sarmiento, los demás vehículos podían circular por la mano izquierda, aunque por la hora pico el tránsito fue un caos.

Este es el relato de Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, en el lugar del accidente:

Las víctimas del accidente sufrieron diferentes heridas

El chofer del micro del Grupo 700 que quedó en el medio expresó a Radio Nihuil que la unidad que iba delante frenó, él hizo lo mismo, pero el que venía detrás lo embistió y provocó el accidente en cadena.

accidente choque colectivos centro 2
Las víctimas del accidente en pleno centro fueron asistidos por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

"Yo frené bien, el de atrás me chocó a mi, y ahí se explotó el vidrio de atrás lo que provocó que varias personas terminaran heridas", detalló el conductor.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinados asistieron a todos los heridos del accidente dentro del colectivo, donde constataron que tuvieron cortes y golpes, pero ninguno de los pasajeros estaba grave.

