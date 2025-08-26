Inicio Sociedad Valija
No tires el maletín o valija que ya no uses, mejor conviértelos en un tesoro: por qué y cómo hacerlo

En la mayoría de las casas hay un maletín de trabajo o una valija sin uso. Por eso, antes de desecharlos mejor ponte manos a la obra y crea esta genial idea

Martina Baiardi
En muchos hogares todavía sobreviven valijas y maletines antiguos que ya no cumplen su función original. Algunas quedaron en desuso por estar pasadas de moda o porque fueron reemplazadas por modelos más prácticos con ruedas. Sin embargo, estos objetos esconden un verdadero tesoro para el reciclaje creativo

¿Sabías que una maleta o valija puede transformarse en un sillón original, cómodo y decorativo, con solo un poco de ingenio y trabajo manual? La respuesta es sí y acá te enseñamos como.

¿Por qué una valija o maletín es como tener un tesoro en casa?

Cuando notes que ese maletín de trabajo ya no lo quieres en tu casa o que esa valija de viaje te parece vieja, tranquilo/a. Gracias al reciclaje, hoy en día todo se puede transformar para volver útil de algo que ya no lo era. En este sentido, estos dos objetos tienen:

Si tienes en casa una valija o maletín viejo, no lo tires. Tienes un tesoro del reciclaje

  • Tienen gran resistencia: la mayoría de las valijas antiguas fueron fabricadas con materiales sólidos, ideales para soportar peso.
  • Tienen un diseño retro: su estética vintage le da un toque único y elegante a la decoración.
  • Aportan funcionalidad: al convertirse en sillón, no solo se reutiliza, sino que también se gana un mueble práctico y exclusivo.
  • Son sustentables: darle nueva vida evita que termine en la basura y fomenta el reciclaje en el hogar.

Cómo convertir una valija en un sillón con patas de madera

Para llevar a cabo esta práctica idea, vas a necesitar:

  • 1 valija o maletín rígido en buen estado.
  • 4 patas de madera (pueden ser torneadas o rectas, según el estilo).
  • Tornillos y escuadras metálicas para fijación.
  • Un destornillador eléctrico o taladro.
  • Espuma de alta densidad para el asiento y respaldo.
  • Tela resistente para tapizar (puede ser lino, pana o ecocuero).
  • Pegamento de contacto o engrampadora para tapicería.
  • Opcional: barniz o pintura para las patas.
Gracias a esta maravillosa idea de reciclaje podrás convertir una valija vieja en un sillón cómodo para tu habitación

Paso a paso:

  1. Preparar la valija: limpia bien el interior y revisa que esté en buen estado. Retira cualquier división interna que pueda molestar.
  2. Colocar las patas: da vuelta la valija, marca los puntos de apoyo en cada esquina y atornilla las patas de madera usando escuadras metálicas para mayor firmeza.
  3. Arma el asiento: corta la espuma de alta densidad a la medida del interior de la valija y fórrala con la tela elegida. Puedes fijarla con engrampadora o pegamento de contacto.
  4. Acolcha el respaldo: repite el mismo procedimiento en la tapa de la valija, para que funcione como respaldo acolchonado.
  5. Ensamblar: una vez tapizados los asiento y el respaldo, cierra la valija dejando que quede abierta en posición de sillón.
  6. Detalles finales: pinta o barniza las patas, añade cojines decorativos y coloca el sillón en un rincón especial de la casa.

El resultado es un sillón pequeño, cómodo y con aire retro, perfecto para un dormitorio, un estudio o un living con estilo vintage.

