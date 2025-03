Reciclaje: recupera tus tazas rotas con esta gran idea

Todos tienen algunas tazas rotas en nuestra casa que, por alguna extraña razón, se niegan a irse. En algunos casos sus dueños se acostumbraron a usarlas y, a pesar del daño, no logran soltar. Otras personas se enamoraron de su diseño, por lo tanto este DIY(Do it yourself -hazlo tú mismo-) para reciclaje de tazas rotas puede ser una buena propuesta.