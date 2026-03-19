reciclar tapas de plastico Un gesto simple puede generar un impacto enorme, tal como demuestra esta campaña de reciclaje, donde tan solo juntando tapas de plástico se puede ayudar a miles de personas.

Reciclaje: convierten tapas de plástico en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos

A través de la recolección de tapitas plásticas, una Fundación llamada "Boreal" fabrica marcos de anteojos que luego son entregados gratuitamente a personas sin acceso a salud visual, donde el principal objetivo de su solidaridad reciclada es la atención oftalmológica.

La Fundación Boreal lleva más de 10 años de trabajo y hace ocho años lanzó el programa Promover Salud, que brinda atención médica en localidades de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.

En el lugar atienden especialistas de manera ambulatoria, pero tras el lanzamiento del programa detectaron una necesidad recurrente en grandes y chicos que requería una solución rápida: los problemas de visión. Pero para poder sostener el programa, el equipo encontró una solución creativa, económica y sustentable: fabricar marcos de anteojos a partir de tapitas plásticas recicladas.

fundacion recicla tapas plasticas para crear anteojos La Fundación Boreal brinda su ayuda a las localidades donde no tienen acceso a la salud y entrega anteojos gratis hechos con tapitas de plástico recicladas.

Es por eso que en 2025, la Fundación logró construir su propia fábrica de marcos, integrando reciclaje, producción y acceso a la salud en un mismo circuito sustentable donde con apenas 12 o 13 tapitas se puede producir un marco. Un dato increíble.

Es decir, gracias al reciclaje, con lo que antes pagaban por un solo anteojo, ahora se pueden producir cinco o seis a partir de un objeto que muchos tiran a la basura. Así, la recolección de tapitas de la Fundación Boreal demuestra que la economía circular es una herramienta para ampliar derechos, reducir residuos y mejorar la calidad de vida de miles de personas.