Hoy en día el reciclaje y la economía circular tiene gran protagonismo en la sociedad. Las personas buscan reutilizar objetos, darles un nuevo uso sin desperdiciar nada. Sin embargo, el reciclaje también implica solidaridad para confirmar que un gesto simple puede generar un impacto enorme.
Son muchas cosas las que hoy se juntan, reciclan y transformar para reutilizar. Ya sea comida, semillas, ropa, plástico o miles de objetos. Pero, en esta nota las protagonistas son las tapitas de plástico. Esas que destapamos de una gaseosa y tiramos sin importancia.
Estos objetos redondos y de colores hoy en día no solo son un desecho, sino que forman parte de la economía circular, inclusión y el cuidado ambiental, confirmando que con solidaridad y unión, un residuo cotidiano puede convertirse en una solución concreta para ampliar, en este caso, el acceso a la salud visual.
Reciclaje: convierten tapas de plástico en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos
A través de la recolección de tapitas plásticas, una Fundación llamada "Boreal" fabrica marcos de anteojos que luego son entregados gratuitamente a personas sin acceso a salud visual, donde el principal objetivo de su solidaridad reciclada es la atención oftalmológica.
La Fundación Boreal lleva más de 10 años de trabajo y hace ocho años lanzó el programa Promover Salud, que brinda atención médica en localidades de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.
En el lugar atienden especialistas de manera ambulatoria, pero tras el lanzamiento del programa detectaron una necesidad recurrente en grandes y chicos que requería una solución rápida: los problemas de visión. Pero para poder sostener el programa, el equipo encontró una solución creativa, económica y sustentable: fabricar marcos de anteojos a partir de tapitas plásticas recicladas.
Es por eso que en 2025, la Fundación logró construir su propia fábrica de marcos, integrando reciclaje, producción y acceso a la salud en un mismo circuito sustentable donde con apenas 12 o 13 tapitas se puede producir un marco. Un dato increíble.
Es decir, gracias al reciclaje, con lo que antes pagaban por un solo anteojo, ahora se pueden producir cinco o seis a partir de un objeto que muchos tiran a la basura. Así, la recolección de tapitas de la Fundación Boreal demuestra que la economía circular es una herramienta para ampliar derechos, reducir residuos y mejorar la calidad de vida de miles de personas.