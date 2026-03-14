El hábito diario que podría provocar miopía a temprana edad y las personas lo hacen sin darse cuenta

anteojos viendo hacia la calle La miopía se desarrolla cuando las fuentes de luz son demasiado tenues y la contracción de la pupila es excesiva a distancias de visión cortas.

El hábito diario que podría influir en la aparición de miopía

Uno de los hábitos más comúnes y que todos sabemos el efecto dañino que tiene, es pasar muchas horas mirando pantallas de cerca, ya sea el teléfono, la computadora, la tablet o incluso la televisión. Este comportamiento, repetido diariamente, obliga a los ojos a enfocar constantemente a corta distancia, lo que puede favorecer el desarrollo de miopía a corta edad.

La miopía es un defecto visual que provoca dificultad para ver objetos lejanos con claridad, es decir, un objeto cercano lo podes ver fácilmente pero uno que esta a ciertos metros no. Ocurre cuando el ojo se alarga más de lo normal o cuando la córnea tiene una curvatura excesiva, haciendo que las imágenes se enfoquen delante de la retina y no directamente sobre ella.

Es por eso que en las últimas décadas, se ha bservado un aumento significativo de casos, especialmente entre niños y adolescentes que pasan gran parte del día frente a dispositivos electrónicos.

miopia La miopía suele aparecer durante la infancia y la adolescencia. Por lo general, se estabiliza entre los 20 y los 40 años y tabién suele ser hereditaria.

Si bien lo del uso de las tecnologías es algo súper sabido, hay otro hábito cotidiano que se ha vuelto clave en esta afección visual. Una nueva investigación abre la puerta a una explicación distinta, pero también cotidiana, que pone el foco en hábitos que casi nadie cuestiona dentro de casa.

Se trata del enfoque prolongado de cerca en entornos con poca luz, lo que limita la cantidad de luz que llega a la retina. Esto ocurre porque con luz exterior intensa, la pupila se contrae para proteger el ojo, permitiendo que la luz llegue a la retina.

Cuando las personas enfocan objetos cercanos en interiores como un celular o un libro, la pupila también puede contraerse, no por la luminosidad, sino para mejorar la imagen y con poca luz, esta combinación puede reducir significativamente la iluminación retiniana.