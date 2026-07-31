Creación argentina: así es el film biodegradable que reemplaza al plástico para conservar la carne vacuna

La carne vacuna, en el centro de los estudios. De allí salió el film biodegradable. Imagen ilustrativa.

Film compostable vs. plástico convencional: los resultados del ensayo de conservación de carne

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las pruebas para medir el desempeño del material se realizaron simulando las condiciones reales de una exhibición en góndola. Los especialistas fraccionaron cortes de carne en bandejas y los sellaron con dos opciones: por un lado, el film plástico tradicional de PVC y, por el otro, el nuevo desarrollo compostable. Ambas muestras se mantuvieron durante siete días en refrigeración aeróbica bajo luz continua.

A lo largo de esa semana de prueba, los científicos evaluaron aspectos clave como la estabilidad del color, la resistencia del material frente a la humedad y el frío, la evolución de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos de la carne, y la capacidad de regular el intercambio de gases para prevenir la oxidación del alimento.

Los resultados fueron altamente satisfactorios: el envasado biodegradable demostró un comportamiento equivalente al del plástico sintético tradicional, garantizando la inocuidad, la frescura y la estabilidad del corte vacuno durante todo el período de conservación.

Con estos contundentes avances, los investigadores confían en que la adopción comercial de esta tecnología permitirá a los procesadores y empacadores disminuir de forma drástica los desechos plásticos de la cadena productiva, respondiendo a las crecientes exigencias ecológicas de los mercados nacionales e internacionales.