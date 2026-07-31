Creación argentina: así es el film biodegradable que reemplaza al plástico para conservar la carne vacuna

En un contexto donde la contaminación por plásticos de un solo uso exige soluciones urgentes, la ciencia argentina dio un paso clave para la sustentabilidad de la industria alimentaria. Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema) logró desarrollar films compostables diseñados específicamente para el envasado de carne vacuna.
En el sector cárnico, el envasado resulta una pieza fundamental: protege al producto de eventuales contaminaciones, evita que pierda humedad y preserva las propiedades físicas, microbiológicas y sensoriales que definen su calidad.
Para mitigar la huella ambiental del PVC, esta nueva propuesta ofrece una alternativa ecológica que se degrada biológicamente en condiciones de compostaje, convirtiéndose en biomasa, agua y dióxido de carbono sin dejar residuos contaminantes.
Film compostable vs. plástico convencional: los resultados del ensayo de conservación de carne
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las pruebas para medir el desempeño del material se realizaron simulando las condiciones reales de una exhibición en góndola. Los especialistas fraccionaron cortes de carne en bandejas y los sellaron con dos opciones: por un lado, el film plástico tradicional de PVC y, por el otro, el nuevo desarrollo compostable. Ambas muestras se mantuvieron durante siete días en refrigeración aeróbica bajo luz continua.
A lo largo de esa semana de prueba, los científicos evaluaron aspectos clave como la estabilidad del color, la resistencia del material frente a la humedad y el frío, la evolución de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos de la carne, y la capacidad de regular el intercambio de gases para prevenir la oxidación del alimento.
Los resultados fueron altamente satisfactorios: el envasado biodegradable demostró un comportamiento equivalente al del plástico sintético tradicional, garantizando la inocuidad, la frescura y la estabilidad del corte vacuno durante todo el período de conservación.
Con estos contundentes avances, los investigadores confían en que la adopción comercial de esta tecnología permitirá a los procesadores y empacadores disminuir de forma drástica los desechos plásticos de la cadena productiva, respondiendo a las crecientes exigencias ecológicas de los mercados nacionales e internacionales.
En pocas palabras
- ciDesarrollo sustentable: crearon un film compostable argentino para el envasado de carne vacuna.
- Impacto ambiental: reemplaza al plástico convencional y se degrada en biomasa sin contaminar.
- Resultados: las pruebas demostraron una calidad equivalente al envase de PVC tradicional.