En la madrugada del domingo pasado, una tranquila esquina del centro de Mar del Plata, se convirtió en escenario de un episodio violento y que casi termina con la muerte de la mujer que lo protagonizó
Video: una mujer se enojó, pateó una vidriera y casi muere desangrada
La mujer quedó filmada cuando atacó el frente de un local ubicado en pleno centro de Mar del Plata
Minutos antes de las 5, una mujer protagonizó un arrebato de furia que terminó en tragedia personal: destrozó a patadas la vidriera de un local de telas, pero el vidrio roto le provocó un corte profundo que le causó una hemorragia masiva.
Lo que comenzó como un acto impulsivo de ira terminó con la mujer al borde de la muerte en plena vereda, rodeada de fragmentos de cristal y charcos de sangre, mientras los vecinos despertaron alarmados por sus gritos de auxilio.
La mujer que casi muere en Mar del Plata
Según relatos de testigos y registros de cámaras de seguridad de la zona, la mujer llegó al lugar minutos antes en medio de una fuerte discusión. Algunos vecinos aseguraron que había protagonizado un altercado con su pareja y posiblemente con otra persona, generando un escándalo con gritos y corridas que ya había llamado la atención en la calle desierta a esa hora.
“Era un escándalo, había gritos y corridas”, relató un testigo a un medio de Mar del Plata. En un momento de descontrol, se dirigió directamente al frente del comercio y comenzó a golpear con violencia la vidriera, lanzando varias patadas furiosas hasta que el vidrio cedió y estalló.
Pero la mujer no se detuvo. Al intentar atravesar la abertura creada, los bordes irregulares y afilados del vidrio le provocaron un corte severo en una de sus piernas. La herida fue tan grave que la sangre brotó de inmediato en grandes cantidades, generando una hemorragia que rápidamente la debilitó.
Efectivos de la Policía de Mar del Plata arribaron rápidamente al lugar tras un llamado al 911. Encontraron a la mujer tendida y sangrando, por lo que procedieron a brindarle primeros auxilios en el sitio para controlar la hemorragia antes de trasladarla de urgencia a un hospital cercano. Allí quedó internada bajo custodia policial, aunque fuera de peligro tras recibir atención médica inmediata.