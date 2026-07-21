Conmoción: declararon muerto a un bebé de un mes y dos horas después lo encontraron vivo en la morgue

Regina, la empleada de la funeraria que realizó el conmocionante descubrimiento. Gentileza G1

El bebé declarado muerto revivió en la morgue

“Abrí y el bebé empezó a moverse aún más, hacía un ruido como si quisiera respirar”, relató Regina, quien admitió que en sus 17 años de profesión jamás había presenciado algo similar. “Fue impactante, una gran emoción ver que fuimos a recoger a una persona fallecida y estaba viva”, agregó.

Por su parte, su compañero Matheus Batagello, también agente funerario, corrió a buscar a una enfermera para que verificara la situación de emergencia. “Fue desesperante, pero un alivio”, expresó sobre el tenso momento.

Cronología de un caso extraordinario

15 de junio: nace Noah y queda internado en la UTI Neonatal del hospital Santa Casa de Río Claro.

15 de julio: sufre un paro cardiorrespiratorio. Tras 45 minutos de reanimación sin respuesta, los médicos declaran el óbito.

Trámites y traslado: el bebé permaneció cerca de una hora en la UTI para el acompañamiento de sus padres y las gestiones legales, antes de ser llevado a la morgue.

El hallazgo: casi dos horas después del diagnóstico de muerte, los agentes funerarios detectan signos vitales y alertan al personal de salud.

Atención médica: Noah fue readmitido inmediatamente en la UTI Neonatal.

17 de julio: fue derivado al Centrinho de la USP en Bauru para recibir tratamiento médico especializado.

El testimonio de la madre y el respaldo a los médicos

La madre del pequeño, Leticia, reveló que tanto ella como su esposo presenciaron el procedimiento de reanimación e incluso llegaron a ver a su hijo presuntamente sin vida y con la piel morada.

Pese al traumático momento, la mujer utilizó sus redes sociales para expresar la fe que mantiene su familia: “Estamos contemplando la grandeza de Dios y admirando a nuestro guerrero que sigue luchando para estar bien. Creemos en nuestro milagro por completo… el milagro no se explica, se vive”.

El pequeño Noah junto a sus padres.

En un video, Leticia confesó estar en estado de “éxtasis y anestesiada”, señalando que ver a su hijo con vida fue un momento impactante para todos: “Estaba allí moviéndose, pataleando sus piernitas, con los ojos abiertos”.

Asimismo, la madre respaldó el trabajo del personal de salud que atendió la emergencia inicial: “Vi el momento en que ocurrió, cómo reaccionó la doctora y lo mucho que luchó para intentar reanimarlo”.

La postura oficial del hospital

Ante el revuelo ocasionado, el Hospital Santa Casa de Río Claro emitió un comunicado oficial en el que aseguró que se cumplieron rigurosamente todos los protocolos técnicos y legales fijados para la constatación del fallecimiento, y descartaron que haya existido alguna falla asistencial en el proceso.

Desde la institución destacaron la trayectoria y experiencia de su personal, subrayando que la médica a cargo del caso cuenta con 14 años de ejercicio en neonatología, además de ponderar la infraestructura especializada de su UTI Neonatal.

Por último, el hospital indicó que respeta las distintas interpretaciones en torno al episodio, reconoció el profundo impacto emocional generado tanto en la familia como en los propios profesionales de salud, y definió lo sucedido como un hecho extraordinario que marcó a todos los involucrados.