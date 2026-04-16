Comenzó el juicio por en la causa de la "Silvina Luna de La Plata"

silvina-luna.jpg El caso contra la médica es similar a la pesadilla que vivió Silvina Luna.

La causa por mala praxis contra la médica

Según su relato, la médica Andrea Viviana Soria le aplicó microinyecciones de hidroxibenceno, también conocido como fenol, sin realizar los estudios previos ni advertirle sobre los riesgos.

La sustancia utilizada, el fenol, es cuestionada por su potencial toxicidad en usos inyectables. La acusación sostiene que no estaba autorizada para ese fin por la ANMAT, la FDA ni regulaciones del Mercosur, y que se trató de un riesgo indebido. La defensa, en cambio, argumenta que el producto cuenta con habilitación y que la médica actuó conforme a la “lex artis”, es decir, los estándares científicos y éticos vigentes. Este debate de mala praxis marcó el tono de la primera jornada del juicio, donde peritos médicos expusieron posturas divididas sobre la aptitud del compuesto.

Tras el tratamiento, la vida de Silvina Bravo cambió drásticamente. Comenzó con inflamación, dolor y reacciones cutáneas que evolucionaron hacia granulomas con pus, sudoración extrema, caída de cabello, sangrado bucal, eccemas, várices, queloides y complicaciones internas como líquido en el hígado. Hoy, con secuelas que describe como irreversibles, la docente ya no puede mantener su rutina deportiva ni laboral normal: algunos días apenas camina y solo acompaña a sus nietos a la plaza.

En la primera audiencia del 15 de abril, declararon la propia Silvina Bravo, la acusada Andrea Viviana Soria y peritos de la asesoría médica y del Hospital Italiano. La sala vivió momentos de tensión: versiones contrapuestas sobre el origen de las lesiones y si el fenol pudo causarlas. La fiscalía busca probar negligencia profesional y lesiones culposas; la defensa insiste en que no existe nexo causal directo y que los granulomas pueden surgir en cualquier intervención estética. El debate continúa con testigos y peritos en las próximas audiencias.