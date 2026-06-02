Otro femicidio conmociona a Argentina: detuvieron a un remisero, principal sospechoso por la muerte de Dulce

La investigación por el femicidio de Dulce avanzó tras semanas de búsqueda y pericias

La desaparición de Dulce María Candia fue denunciada por su madre el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, aunque la joven llevaba varios días ausente antes de la presentación formal. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda de menores y se desplegaron distintas líneas investigativas.

misiones detenido El momento de la detención en Misiones. Se investiga un femicidio. Foto: NA

Al día siguiente, el 28 de mayo, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, hecho que dio origen a una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Desde entonces, los investigadores llevaron adelante relevamientos, peritajes, entrevistas y análisis de registros con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la víctima. De acuerdo con la información oficial, esas tareas permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa.

Con base en las pruebas obtenidas, la jueza María Laura Rodríguez ordenó la detención del sospechoso. No obstante, el expediente sigue abierto y los investigadores aguardan el resultado de las pericias sobre dos teléfonos celulares secuestrados, cuyo contenido podría aportar datos relevantes para el esclarecimiento del caso, tal como publica Noticias Argentinas.

Se conoció además que el remisero había sido demorado el sábado pasado, pero recuperó la libertad horas después debido a que, en ese momento, la magistrada consideró insuficientes los elementos reunidos para mantener la medida. La situación cambió tras la incorporación de nuevas evidencias a la investigación.