Asado argentino: la parrilla eléctrica se está imponiendo a la tradicional para cocinar carnes.

Asado carnes eléctrica La parrilla eléctrica es más práctica para elaborar carnes asadas en departamentos con especios reducidos.

En ese sentido, las parrillas eléctricas son una opción ideal para quienes desean preparar con rapidez los alimentos. Son claramente prácticas para usar en espacios cerrados, como apartamentos o casas sin jardín, con patios pequeños porque no producen humo excesivo ni presentan difcultad para encenderlas.

Estos equipos permiten cocinar carne, achuras o verduras asadas sin generar humo excesivo ni usar leña o carbón. Una de las ventajas de este tipo de parrillas es que las de carbón y leña en algunos casos dependen de combustibles, y las eléctricas funcionan simplemente conectándose a una toma de corriente.

Las principales ventajas y desventaja de la parrilla eléctrica

Ventajas

Encendido rápido y control de temperatura.

Menos humo y cenizas, ideal para edificios.

Fácil de usar y mantener.

Fácil limpieza y menor riesgo de incendio.

Bajo costo de operación a largo plazo.

Desventajas

El consumo eléctrico puede ser significativo.

No aportan el sabor ahumado del carbón o gas.

Requieren acceso constante a una fuente de electricidad.

Asado carnes cocina Las parrillas eléctricas permiten cocinar asadas en casas con patios chicos y en balcones de departamentos.

Un dato importante a tener en cuenta es que muchos modelos nuevos de parrilla eléctrica pueden provocar el efecto de la parrilla clásica al tener placas acanaladas que permiten sellar la carne y conservar el jugo. Aunque también es cierto que puede variar el sabor respecto a la leña o el carbón, la parrilla eléctrica mantiene la practicidad para quienes viven en departamentos.

De todos modos, la tradición del asado argentino se adapta a los tiempos modernos y entonces, la parrilla eléctrica es una opción simple y rápida que permite seguir disfrutando de la carne a la parrilla, en el balcón o en el patio chico sin la churrasquera tradicional.