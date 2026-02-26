Asado argentino: la parrilla eléctrica se está imponiendo a la tradicional para cocinar carnes
En los últimos años la parrilla eléctrica gana espacio para cocinar carnes asadas, ya que es más práctica para utilizar en departamentos o patios chicos, desplazando a la tradicional a leña
Para estos, hay una opción ideal para preparar asado o cocinar carnes en balcones y patios chicos, sin tener que utilizar leña o carbón para hacer el fuego y por eso vienen ganado espacio las parrillas eléctricas.
En los últimos años cada vez más personas han optado por utilizar parrillas eléctricas, sobre todo para aquellos que vivien en departamentos, teniendo en cuenta que tienen espacios reducidos para hacer una parrillada.
En ese sentido, las parrillas eléctricas son una opción ideal para quienes desean preparar con rapidez los alimentos. Son claramente prácticas para usar en espacios cerrados, como apartamentos o casas sin jardín, con patios pequeños porque no producen humo excesivo ni presentan difcultad para encenderlas.
Estos equipos permiten cocinar carne, achuras o verduras asadas sin generar humo excesivo ni usar leña o carbón. Una de las ventajas de este tipo de parrillas es que las de carbón y leña en algunos casos dependen de combustibles, y las eléctricas funcionan simplemente conectándose a una toma de corriente.
Las principales ventajas y desventaja de la parrilla eléctrica
Ventajas
- Encendido rápido y control de temperatura.
- Menos humo y cenizas, ideal para edificios.
- Fácil de usar y mantener.
- Fácil limpieza y menor riesgo de incendio.
- Bajo costo de operación a largo plazo.
Desventajas
- El consumo eléctrico puede ser significativo.
- No aportan el sabor ahumado del carbón o gas.
- Requieren acceso constante a una fuente de electricidad.
Un dato importante a tener en cuenta es que muchos modelos nuevos de parrilla eléctrica pueden provocar el efecto de la parrilla clásica al tener placas acanaladas que permiten sellar la carne y conservar el jugo. Aunque también es cierto que puede variar el sabor respecto a la leña o el carbón, la parrilla eléctrica mantiene la practicidad para quienes viven en departamentos.
De todos modos, la tradición del asado argentino se adapta a los tiempos modernos y entonces, la parrilla eléctrica es una opción simple y rápida que permite seguir disfrutando de la carne a la parrilla, en el balcón o en el patio chico sin la churrasquera tradicional.