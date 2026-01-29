Cómo preparar Pastrami: la receta con tapa de asado curada con salitre y 6 ingredientes ahumados

El pastrami casero, también conocido como pechito al horno, es una de las recetas más tentadoras para quienes aman la carne y buscan una alternativa distinta al clásico asado argentino. Elaborado a partir de la tapa del asado, combina técnicas tradicionales de curado europeo con una cocción lenta que da como resultado una carne roja intensa, aromática, tierna y llena de sabor.
El secreto del auténtico pastrami está en la paciencia: la carne debe descansar alrededor de una semana en heladera dentro de una mezcla de sal, salitre y especias, un paso clave para lograr su textura jugosa y su perfil especiado característico. Luego, una cocción prolongada al horno potencia el sabor ahumado y permite que se vuelva suave, ideal para cortar en fetas finas y disfrutar en sándwiches.
Esta receta de pastrami se destaca por su versatilidad, su intensidad de sabor y su excelente rendimiento. Perfecta para quienes disfrutan experimentar nuevas recetas con carne, sin alejarse del espíritu del asado, es una opción ideal para sorprender con un plato diferente, rendidor y profundamente sabroso.
Receta para hacer pastrami o pechito al horno
Ingredientes:
- 2 cdas. de salitre (nitrato de sodio o de potasio para cocinar)
- 2 cdas. de sal gruesa
- Agua, cn
- 2 kg de tapa de asado desgrasada
- 4 dientes de ajo
- 3 cdas. de pimentón dulce
- 4 cdas. de aceite de girasol
- 2 hojas de laurel
Cómo preparar la receta de pastrami o pechito al horno
- Para comenzar con la receta de pastrami, disuelve el salitre y la sal en una taza de agua.
- Luego, coloca la carne en un recipiente de vidrio o de plástico, frótala con la mezcla de sal y vierte agua hasta cubrir la mitad de su altura. Tapa con papel film y lleva a la heladera.
- Deja la tapa de asado tapada por una semana, dando vuelta la carne sobre sí misma cada día para emparejar la maceración.
- En un bol, mezcla los ajos deshechos, el pimentón, el ají molido y el aceite. Retira la carne de la heladera y lávala muy bien bajo el chorro de agua fría.
- Unta la carne con la mezcla anterior, acomódala en una asadera y agrega 2 tazas de agua por los bordes. Coloca las hojas de laurel.
- Tapa la carne con papel de aluminio para que conserve la humedad y cocina a fuego medio por 2 horas y media.
- Pasado ese tiempo, retira el papel aluminio para controlar que haya líquido y completa la cocción dando vuelta la carne para que tome color y sabor. Sirve caliente o fría.