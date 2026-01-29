Inicio Recetas asado
Cómo preparar Pastrami: la receta con tapa de asado curada con salitre y 6 ingredientes ahumados

Cómo curar la carne de tapa de asado para lograr pastrami, una de las recetas más tiernas y con sabor ahumado intenso

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El pastrami es una tapa de asado curada y cocida al horno. Tiene una receta sencilla y es delicioso.

El pastrami casero, también conocido como pechito al horno, es una de las recetas más tentadoras para quienes aman la carne y buscan una alternativa distinta al clásico asado argentino. Elaborado a partir de la tapa del asado, combina técnicas tradicionales de curado europeo con una cocción lenta que da como resultado una carne roja intensa, aromática, tierna y llena de sabor.

El secreto del auténtico pastrami está en la paciencia: la carne debe descansar alrededor de una semana en heladera dentro de una mezcla de sal, salitre y especias, un paso clave para lograr su textura jugosa y su perfil especiado característico. Luego, una cocción prolongada al horno potencia el sabor ahumado y permite que se vuelva suave, ideal para cortar en fetas finas y disfrutar en sándwiches.

Esta receta de pastrami se destaca por su versatilidad, su intensidad de sabor y su excelente rendimiento. Perfecta para quienes disfrutan experimentar nuevas recetas con carne, sin alejarse del espíritu del asado, es una opción ideal para sorprender con un plato diferente, rendidor y profundamente sabroso.

pastrami- asado

Receta para hacer pastrami o pechito al horno

Ingredientes:

  • 2 cdas. de salitre (nitrato de sodio o de potasio para cocinar)
  • 2 cdas. de sal gruesa
  • Agua, cn
  • 2 kg de tapa de asado desgrasada
  • 4 dientes de ajo
  • 3 cdas. de pimentón dulce
  • 4 cdas. de aceite de girasol
  • 2 hojas de laurel
pastrami- asado (2)

Cómo preparar la receta de pastrami o pechito al horno

  1. Para comenzar con la receta de pastrami, disuelve el salitre y la sal en una taza de agua.
  2. Luego, coloca la carne en un recipiente de vidrio o de plástico, frótala con la mezcla de sal y vierte agua hasta cubrir la mitad de su altura. Tapa con papel film y lleva a la heladera.
  3. Deja la tapa de asado tapada por una semana, dando vuelta la carne sobre sí misma cada día para emparejar la maceración.
  4. En un bol, mezcla los ajos deshechos, el pimentón, el ají molido y el aceite. Retira la carne de la heladera y lávala muy bien bajo el chorro de agua fría.
  5. Unta la carne con la mezcla anterior, acomódala en una asadera y agrega 2 tazas de agua por los bordes. Coloca las hojas de laurel.
  6. Tapa la carne con papel de aluminio para que conserve la humedad y cocina a fuego medio por 2 horas y media.
  7. Pasado ese tiempo, retira el papel aluminio para controlar que haya líquido y completa la cocción dando vuelta la carne para que tome color y sabor. Sirve caliente o fría.

