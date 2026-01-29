Cómo preparar Pastrami: la receta con tapa de asado curada con salitre y 6 ingredientes ahumados

El secreto del auténtico pastrami está en la paciencia: la carne debe descansar alrededor de una semana en heladera dentro de una mezcla de sal, salitre y especias, un paso clave para lograr su textura jugosa y su perfil especiado característico. Luego, una cocción prolongada al horno potencia el sabor ahumado y permite que se vuelva suave, ideal para cortar en fetas finas y disfrutar en sándwiches.

Esta receta de pastrami se destaca por su versatilidad, su intensidad de sabor y su excelente rendimiento. Perfecta para quienes disfrutan experimentar nuevas recetas con carne, sin alejarse del espíritu del asado, es una opción ideal para sorprender con un plato diferente, rendidor y profundamente sabroso.