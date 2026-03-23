China crea un dispositivo del tamaño de una uña capaz de cambiar las capacidades de los drones militares

Lo realmente innovador es cómo esta precisión temporal puede cambiar las capacidades de los drones militares. Al incorporar ese reloj atómico dentro de los sistemas de navegación y control, los drones militares pueden sincronizarse mejor, navegar con mayor exactitud incluso sin GPS, coordinarse en enjambres y ejecutar maniobras complejas con mucha más precisión que antes.

Microdron biónico (2)

Como esta innovación China reta a Estados Unidos

El desarrollo de China de un reloj atómico del tamaño de una uña representa un desafío directo para Estados Unidos en el terreno de la tecnología militar. Hasta ahora, la precisión de la navegación y el control de drones de alta tecnología dependía en gran medida del GPS y de sistemas satelitales controlados por Washington.

Con este pequeño dispositivo, China puede coordinar enjambres de drones, ejecutar maniobras complejas y operar en entornos donde la señal satelital es bloqueada, reduciendo la dependencia de tecnología de Estados Unidos. Esta miniaturización no solo fortalece la autonomía militar china, sino que también obliga a Estados Unidos a acelerar su innovación para mantener su ventaja estratégica global.