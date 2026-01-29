El país con más tanques militares del planeta Tierra: supera a Estados Unidos y Rusia

Sin embargo, detrás de estas máquinas se esconden historias humanas. Ingenieros que afinan cada motor, soldados que entrenan durante horas interminables y estrategas que calculan el peso de cada decisión en mapas que se extienden más allá del horizonte. China no está sola en esta carrera.

Tanque

Los países del planeta Tierra con más tanques

Rusia, con cerca de 5750 tanques, mantiene la tradición soviética de fuerza terrestre masiva, mientras Estados Unidos despliega alrededor de 4640 M1 Abrams, símbolos de precisión tecnológica y movilidad. Pero lo que diferencia a China es la combinación de cantidad y modernización constante, un equilibrio que le permite proyectar influencia regional sin necesidad de invadir cada territorio, solo con la certeza de que su fuerza terrestre está lista para cualquier desafío.

No se trata únicamente de cifras. Cada tanque es un mensaje, a aliados, a competidores, a quienes miran desde lejos. Es una declaración silenciosa de que el espacio, la estrategia y la preparación militar están entrelazados con la política, la economía y la historia de un país. China, que ha recorrido un siglo de transformaciones vertiginosas, entiende que la capacidad blindada es tan simbólica como estratégica, una forma de recordar al mundo que, en ciertas latitudes, la fuerza se mide tanto en números como en la capacidad de sostenerlos.