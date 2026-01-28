Durante una recorrida realizada este miércoles por autoridades del Gobierno, encabezadas por Alfredo Cornejo y el intendente Esteban Allasino, se conocieron detalles de una serie de obras Luján de Cuyo.
Esteban Allasino explicó que el colector Costa Flores-Perdriel beneficiará a más de 6.400 lujaninos
El intendente de Luján, Eseteban Allasino, acompañó a Alfredo Cornejo en la recorrida por las obras del nuevo colector. Acordaron desarrollar un nuevo parque solar
Los trabajos incluyen el sistema cloacal integral Costa Flores-Perdriel, que beneficiará a unas 6.400 personas, explicó el jefe municipal. Además la comuna y la Provincia firmaron un convenio para desarrollar un nuevo parque solar.
Estas acciones muestran una vez más la buena sintonía entre el Gobierno y Luján reafirmada con el acuerdo político para las elecciones municipales del 22 de febrero en las que irán juntos el PRO de Allasino y la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
El nuevo sistema cloacal en Luján
El sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel contempla más de 35 kilómetros de cañerías instaladas, la ejecución de más de 1.600 conexiones domiciliarias, la construcción de tres estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento de Agrelo, que alcanzará una superficie de 59 hectáreas.
Esta obra permitirá conectar a más de 6.400 habitantes al nuevo servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales.
La inversión total asciende a $12.097.302.000, equivalente a más de 8,3 millones de dólares. En cuanto al avance de los trabajos, la primera etapa presenta un 35% de ejecución, la segunda 5%, la tercera etapa fue adjudicada este lunes 26 de enero, mientras que la cuarta se encuentra en gestión para la firma del convenio específico.
Lo que dijo Esteban Allasino
El intendente de Luján, Esteban Allasino destacó que "esta obra era un asunto pendiente: En Perdriel ya se había hecho una obra muy importante hace ocho años, que permitió conectar a gran parte de los barrios, pero nos habían quedado pendientes zonas como Cuarto Perdriel, sobre calle Cobos, y toda Costa Flores”.
Además de la recorrida por la obra la firma del convenio para el desarrollo de un nuevo parque solar que optimizará el servicio de agua potable, mejorará el saneamiento y promoverá una matriz energética más eficiente y sustentable en el departamento. Ambas obras se realizan gracias al financiamiento del Fondo de Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento).
También habló Natalio Mema
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema estableció un paralelo de cómo era la situación antes y como será con esta intervención al explicar que "durante mucho tiempo esta zona creció sin los servicios básicos necesarios y hoy estamos dando una respuesta concreta, con inversión en saneamiento, infraestructura urbana y obras hidráulicas que mejoran la calidad de vida y reducen riesgos sanitarios”.
Mema habló de otras obras e intervenciones del Gobierno realizadas en Luján: "Todo forma parte de una mirada integral que incluye el nuevo puente de la Ruta 15, la mejora del sistema de transporte y las intervenciones previstas sobre el Acceso Sur, además de la puesta en funcionamiento del hospital de Luján mediante un esquema público-privado. Son fondos del resarcimiento que se administran con responsabilidad, se recuperan y se reinvierten para seguir haciendo obras. En los próximos 18 meses vamos a continuar trabajando por etapas para que la totalidad de los vecinos pueda conectarse y acceder a servicios acordes al crecimiento del departamento”.