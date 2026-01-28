Esteban Allasino explicó que el colector Costa Flores-Perdriel beneficiará a más de 6.400 lujaninos

obras en lujan1 Siguen los trabajos para el colector cloacal Costa Flores-Perdriel en Luján. Foto: Gobierno de Mendoza

El nuevo sistema cloacal en Luján

El sistema cloacal integral Costa Flores–Perdriel contempla más de 35 kilómetros de cañerías instaladas, la ejecución de más de 1.600 conexiones domiciliarias, la construcción de tres estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento de Agrelo, que alcanzará una superficie de 59 hectáreas.

Esta obra permitirá conectar a más de 6.400 habitantes al nuevo servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales.

La inversión total asciende a $12.097.302.000, equivalente a más de 8,3 millones de dólares. En cuanto al avance de los trabajos, la primera etapa presenta un 35% de ejecución, la segunda 5%, la tercera etapa fue adjudicada este lunes 26 de enero, mientras que la cuarta se encuentra en gestión para la firma del convenio específico.

allasino, cornejo, mema y badui Esteban Allasino, Alfredo Cornejo, Natalio Mema y Marité Badui. Foto: Gobierno de Mendoza

Lo que dijo Esteban Allasino

El intendente de Luján, Esteban Allasino destacó que "esta obra era un asunto pendiente: En Perdriel ya se había hecho una obra muy importante hace ocho años, que permitió conectar a gran parte de los barrios, pero nos habían quedado pendientes zonas como Cuarto Perdriel, sobre calle Cobos, y toda Costa Flores”.

La obra está planificada para que en el futuro podamos albergar hasta 4.000 viviendas, llevando los efluentes a la planta de tratamiento de Agrelo, en el área de cultivo restringido. Esta obra no solo mejora el servicio cloacal sino que también nos permite renovar conexiones defectuosas y acompañar el crecimiento productivo de la zona

Además de la recorrida por la obra la firma del convenio para el desarrollo de un nuevo parque solar que optimizará el servicio de agua potable, mejorará el saneamiento y promoverá una matriz energética más eficiente y sustentable en el departamento. Ambas obras se realizan gracias al financiamiento del Fondo de Resarcimiento (ex Portezuelo del Viento).

También habló Natalio Mema

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema estableció un paralelo de cómo era la situación antes y como será con esta intervención al explicar que "durante mucho tiempo esta zona creció sin los servicios básicos necesarios y hoy estamos dando una respuesta concreta, con inversión en saneamiento, infraestructura urbana y obras hidráulicas que mejoran la calidad de vida y reducen riesgos sanitarios”.

Mema habló de otras obras e intervenciones del Gobierno realizadas en Luján: "Todo forma parte de una mirada integral que incluye el nuevo puente de la Ruta 15, la mejora del sistema de transporte y las intervenciones previstas sobre el Acceso Sur, además de la puesta en funcionamiento del hospital de Luján mediante un esquema público-privado. Son fondos del resarcimiento que se administran con responsabilidad, se recuperan y se reinvierten para seguir haciendo obras. En los próximos 18 meses vamos a continuar trabajando por etapas para que la totalidad de los vecinos pueda conectarse y acceder a servicios acordes al crecimiento del departamento”.