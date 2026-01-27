El gobernador Alfredo Cornejo presentó la plataforma digital pública del Registro Provincial de Emisiones GEI, único en el país.
El Gobierno de Mendoza habilitó el Registro Provincial de Emisiones de Gases, primero en el país
Alfredo Cornejo celebró que Mendoza sea pionera en contar con un Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Este programa "permite visualizar de forma interactiva y geolocalizada las emisiones de gases de efecto invernadero declaradas por empresas de distintos sectores", explicaron desde la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente y desarrollada junto al equipo de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
Alfredo Cornejo destacó: Lanzamos la plataforma digital pública del Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Una herramienta abierta, interactiva y geolocalizada que permite consultar las emisiones declaradas por empresas de distintos sectores productivos en todo el territorio provincial. Mendoza está siendo precursora una vez más y es la primera provincia del país que ya cuenta con un registro digital público de emisiones.
"El registro fortalece la gestión ambiental, mejora el diagnóstico sobre emisiones y sienta las bases para el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, consolidando a Mendoza en una agenda de sostenibilidad con planificación, transparencia y responsabilidad", agregó el mandatario.
A través de este sistema, cualquier usuario puede consultar los puntos de emisión geolocalizados correspondientes a las organizaciones que han presentado sus inventarios de GEI, con registros por departamento, agrupación por sectores y tipo de emisiones.
“Buena información evita miedos inútiles, que no ayudan a la convivencia ni a la actividad humana”, sostuvo Cornejo, y agregó que el registro digital “permite que cualquier ciudadano pueda verificar datos reales y no quedar preso de versiones falsas que circulan en redes sociales”.
Además, valoró que “las empresas más importantes se estén sumando voluntariamente, aportando información”, lo que fortalece la transparencia y la gestión pública.
Lo que dijo Jimena Latorre
La ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre indicó: “Hoy la provincia ya cuenta con más de 785 puntos de emisión relevados, que pueden ser consultados de manera interactiva. Esto nos permite avanzar hacia la siguiente etapa, que es la elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, y trabajar con los grandes emisores para reducir o compensar esas emisiones".
Para llegar a esta instancia se realizaron dos encuentros de capacitación, con un promedio de 50 empresas y participantes por jornada.
En total, 37 empresas de distintos rubros presentaron sus inventarios de emisiones, entre ellas YPF, Pluspetrol, Bodegas Chandon, IMPSA, Simplot y Cervecería y Maltería Quilmes.
Se recopilaron 96 archivos de datos y se geolocalizaron 785 puntos de emisión, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones.
Toda la información sobre el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (PPIEGEI) se encuentra disponible en el sitio web de la Coordinación de Sostenibilidad.