El Gobierno de Mendoza habilitó el Registro Provincial de Emisiones de Gases, primero en el país

Mucho se habla del ambiente, muchas veces con desconocimiento o información falsa, por lo que considero fundamental que el Estado tenga más y mejor información para gobernar. Está probado que toda actividad humana tiene impacto sobre el ambiente. La diferencia está en la calidad y la cantidad de información que producimos para organizar esas actividades de manera más eficaz y eficiente

"El registro fortalece la gestión ambiental, mejora el diagnóstico sobre emisiones y sienta las bases para el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, consolidando a Mendoza en una agenda de sostenibilidad con planificación, transparencia y responsabilidad", agregó el mandatario.

A través de este sistema, cualquier usuario puede consultar los puntos de emisión geolocalizados correspondientes a las organizaciones que han presentado sus inventarios de GEI, con registros por departamento, agrupación por sectores y tipo de emisiones.

“Buena información evita miedos inútiles, que no ayudan a la convivencia ni a la actividad humana”, sostuvo Cornejo, y agregó que el registro digital “permite que cualquier ciudadano pueda verificar datos reales y no quedar preso de versiones falsas que circulan en redes sociales”.

Además, valoró que “las empresas más importantes se estén sumando voluntariamente, aportando información”, lo que fortalece la transparencia y la gestión pública.

El cambio climático es una realidad, pero lo verdaderamente importante es cómo se gestionan esos riesgos. Tener información pública, accesible y confiable es clave para dar tranquilidad cuando corresponde y para tomar decisiones adecuadas cuando es necesario

natalio mema, hebe casado, alfredo cornejo y jimena latorre Natalio Mema, Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre en el lanzamiento del GEI. Foto: Gobierno de Mendoza

Lo que dijo Jimena Latorre

La ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre indicó: “Hoy la provincia ya cuenta con más de 785 puntos de emisión relevados, que pueden ser consultados de manera interactiva. Esto nos permite avanzar hacia la siguiente etapa, que es la elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, y trabajar con los grandes emisores para reducir o compensar esas emisiones".

Para llegar a esta instancia se realizaron dos encuentros de capacitación, con un promedio de 50 empresas y participantes por jornada.

En total, 37 empresas de distintos rubros presentaron sus inventarios de emisiones, entre ellas YPF, Pluspetrol, Bodegas Chandon, IMPSA, Simplot y Cervecería y Maltería Quilmes.

Se recopilaron 96 archivos de datos y se geolocalizaron 785 puntos de emisión, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones.

Toda la información sobre el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (PPIEGEI) se encuentra disponible en el sitio web de la Coordinación de Sostenibilidad.