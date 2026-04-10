Google sabe mucho de vos, de nosotros, de todas las personas. No solo obtienes información sobre lo que buscás o los videos que mirás; también, analiza cada paso que das y cuántos incluso. Por esa razón, es muy probable que en tu historial haya un mapa o una ruta de tus movimientos.
Google Maps: cómo saber dónde estuviste los últimos 5 años paso a paso
Google Maps guarda en tu sesión de cuenta iniciada los sitios a los que vas a lo largo de un tiempo
Lo cierto es que Google utiliza una función llamada Ruta de Google Maps o Timeline cuya herramienta utiliza el GPS, el Wi-Fi y las redes móviles para registrar dónde estuviste, cuánto tiempo te quedaste en un lugar y si fuiste caminando, en auto o en transporte público.
Por eso si has elegido, por ejemplo, irte en micro o colectivo a algún lugar y pides su asistencia para llegar, después te sugiere opinar sobre el movimiento, la cantidad de gente que va en él, etc. Así que te enseñamos cómo ver tu ruta minuto a minuto y también cómo eliminarla.
Cómo ver dónde estuviste minuto a minuto en Google Maps
No es que Google te vigila, sino que brinda una mejor experiencia para revivir tus pasos hasta hoy, si deseas saberlo seguí estos pasos:
- En tu teléfono, tablet o computadora abrí la aplicación Google Maps.
- Toca tu imagen de perfil y luego 'Tu cronología'.
- Pulsa en 'Más', es decir, en el icono de los tres puntos y luego en 'Ajustes y privacidad'.
- Comprueba que 'El historial de ubicaciones está activado' o "La localización está activada"; si pone que están desactivados, toca sobre ello y actívalo en los Ajustes.
- Hacé clic en el ícono del calendario para elegir un año, mes y día específico para ver tu propia ruta.
Sin embargo, si no querés que Google sepa hasta al restaurante que visitaste hace tres años, podés eliminar estos datos con el mismo que para activarla. Sólo cambia el último paso, abre Google Maps, accede a 'Tu cronología', busca los tres puntos de la parte superior derecha y pulsa en 'Ajustes y privacidad'. Toca en "El historial de ubicaciones está activado" y desactívalo.
Para la empresa esta información sirve para ofrecerte predicciones de tráfico personalizadas, recomendaciones de restaurantes basadas en tus gustos y recordatorios de dónde estacionaste tu auto. Pero de igual forma puedes elegir tener esta opción activada o no.