Google Maps es una de las aplicaciones más útiles que podemos tener en el teléfono, ya que nos permite saber cómo llegar a cualquier lugar, con indicaciones claras y precisas. Y ahora su utilidad será mayor, ya que está estrenando nuevas funciones, algunas impulsadas por la inteligencia artificial. A continuación, conocé los cambios que arriban a la app.
La inteligencia artificial transforma Google Maps para siempre: estos son los cambios que llegan a la app
Quienes utilizan a diario Google Maps se encontrarán con novedades impulsadas por la inteligencia artificial
Google Maps evoluciona gracias a la inteligencia artificial
La última actualización de Google Maps trae funciones increíbles que mejorarán notablemente la experiencia del usuario. Este salto tecnológico, que representa el avance más significativo de la plataforma en la última década, se apoya en dos pilares fundamentales: la navegación inmersiva y la interacción conversacional.
La denominada navegación inmersiva redefine por completo la interfaz de guiado paso a paso. Este nuevo sistema proyecta edificios en 3D y detalla la ruta con una precisión quirúrgica. La inteligencia artificial es capaz de distinguir si una calle circula por un túnel o se eleva sobre un puente, eliminando las clásicas confusiones en intersecciones complejas.
Para mejorar la visibilidad del conductor, se ha implementado un sistema de zoom inteligente y edificios con transparencia. Esto permite anticipar giros y cambios de carril sin que las estructuras urbanas bloqueen la vista de la ruta.
El segundo gran cambio radica en la forma de buscar información. Gracias a la integración de Gemini, llega el modo Pregunta a Maps. Ya no será necesario escribir términos específicos en una barra de búsqueda: ahora, el usuario podrá entablar un diálogo natural con la aplicación.
Consultas sobre el mejor restaurante de la zona, puntos de carga de combustible o rutas óptimas en transporte público se resolverán mediante comandos de voz fluidos. La inteligencia artificial determinará qué información destacar, adaptando la interfaz a las necesidades inmediatas del conductor o peatón.
Por último, otro de los cambios que introducirá la aplicación radica en la previsualización del destino a través de Street View. Google Maps no se limitará a soltar un pin en el mapa, ya que ahora señalará con exactitud la entrada del edificio o casa, identificará el estacionamiento más cercano y especificará en qué lado de la calle se encuentra el objetivo.