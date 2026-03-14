La inteligencia artificial transforma Google Maps para siempre: estos son los cambios que llegan a la app

Para mejorar la visibilidad del conductor, se ha implementado un sistema de zoom inteligente y edificios con transparencia. Esto permite anticipar giros y cambios de carril sin que las estructuras urbanas bloqueen la vista de la ruta.

google maps Estas son las nuevas funciones que llegan a Google Maps.

El segundo gran cambio radica en la forma de buscar información. Gracias a la integración de Gemini, llega el modo Pregunta a Maps. Ya no será necesario escribir términos específicos en una barra de búsqueda: ahora, el usuario podrá entablar un diálogo natural con la aplicación.

Consultas sobre el mejor restaurante de la zona, puntos de carga de combustible o rutas óptimas en transporte público se resolverán mediante comandos de voz fluidos. La inteligencia artificial determinará qué información destacar, adaptando la interfaz a las necesidades inmediatas del conductor o peatón.

google maps telefono La aplicación de Google se renueva con inteligencia artificial.

Por último, otro de los cambios que introducirá la aplicación radica en la previsualización del destino a través de Street View. Google Maps no se limitará a soltar un pin en el mapa, ya que ahora señalará con exactitud la entrada del edificio o casa, identificará el estacionamiento más cercano y especificará en qué lado de la calle se encuentra el objetivo.