Aparece una propuesta que comienza a circular con fuerza en el mercado local, se trata de casas prefabricadas de origen de China que se pueden comprar desde Argentina y recibir directamente en la puerta. Literal.
La casa prefabricada china que se vende por $843.885 el metro cuadrado y se instala en 10 horas en Argentina
Una opción que llega desde China y se compra online empieza a ganar lugar en Argentina: una casa prefabricada, modular y personalizable, que se entrega “puerta a puerta”
Bajo un sistema de envío internacional puerta a puerta, la estructura llega lista para ser montada, con la promesa de transformarse en hogar en cuestión de horas. Esto abre una nueva oportunidad en el mercado de propiedades. Te contamos sobre esta vivienda de China.
La casa prefabricada china que se vende por $843.885 el m² y se instala en 10 horas en Argentina
El valor base de esta vivienda de China es de $843.885 por metro cuadrado, aunque el precio final depende del tamaño elegido y los adicionales. Se ofrecen tres versiones: 37, 56 y 74 metros cuadrados, lo que permite adaptarse a distintas necesidades, desde un espacio compacto hasta una vivienda más amplia.
Uno de los puntos más llamativos es la velocidad de armado. Según el fabricante, la casa de China puede instalarse en unas 10 horas. Incluso, al tratarse de un sistema modular, algunas partes pueden ensamblarse en apenas 2 horas, lo que reduce significativamente los costos de mano de obra.
Cómo es la casa prefabricada que llega desde China
La vivienda de China está hecha con una estructura de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, que pueden incluir materiales como EPS, lana de roca o poliuretano. Esta combinación no solo apunta a reducir costos, sino también a mejorar el aislamiento térmico y acústico.
Además, llega con elementos básicos ya instalados:
- Puertas y ventanas con doble vidrio
- Instalación eléctrica completa (enchufes, luces y disyuntor)
Esto permite que, una vez montada, pueda utilizarse casi de inmediato. Entre sus características principales se destacan:
- Resistencia al óxido
- Diseño impermeable
- Resistencia al fuego (grado A)
- Capacidad de soportar vientos fuertes y movimientos sísmicos
- Base simple, sin necesidad de grandes obras previas
A ese costo inicial hay que sumarle impuestos, que rondan los $121.382 y el envío internacional, que varía según el destino que peude ser Argentina o no. También existe la posibilidad de incorporar extras como cocina equipada, baño completo, electrodomésticos o incluso detalles como terrazas.
Se puede adquirir a través de Mercado Libre, sin embargo:
- No vas a ver la casa físicamente antes
- No tratás con una constructora argentina
- No incluye automáticamente instalación en tu terreno
- Es básicamente importar un módulo habitacional