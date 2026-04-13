En ese grupo se inscribe la construcción de un nuevo canal entre Asia y Europa, una obra de apenas 45 kilómetros que, pese a su extensión reducida, concentra una ambición desproporcionadamente grande. Busca transformar el comercio mundial.

Kanal Estambul (2)

La nueva construcción de un canal entre Asia y Europa podría transformar el comercio mundial

Se trata del Kanal Istanbul (Kanal istanbul), una de las construcciones más ambiciosas propuestas por Turquía en las últimas décadas. Esta infraestructura propone crear una vía artificial paralela al estrecho del Bósforo para aliviar el tráfico marítimo entre el Mar Negro y el Mar de Mármara, en Estambul.