Robaron un comercio de Maipú simulando ser clientes y los detuvieron con toda la mercadería en Luján

Con las características físicas de los autores del hecho, la Policía desplegó un rápido operativo de rastrillaje que excedió los límites del departamento de Maipú. Finalmente, las patrullas lograron interceptar y detener a los involucrados en la intersección de las calles Isla Laurie y Terrada, en la localidad de Carrodilla, Luján de Cuyo.

Se hicieron pasar por clientes para robar en Maipú y terminaron detenidos de la peor manera en Carrodilla

Elementos recuperados y situación judicial

Al momento de la requisa civil, los efectivos policiales constataron que los sospechosos transportaban una bolsa que contenía la totalidad de los productos robados de la regalería minutos antes.

Tras el procedimiento de rutina en la vía pública, la Fiscalía de Jurisdicción dispuso el secuestro formal de la mercadería recuperada para ser devuelta a su propietaria. En tanto, el hombre y la mujer fueron trasladados a los calabozos correspondientes, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial bajo la acusación de hurto.