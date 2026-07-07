Una pareja fue detenida por la Policía luego de cometer un robo bajo la modalidad de "mecheros" en un comercio de Maipú. El hecho se registró durante el mediodía de este lunes en una regalería ubicada en las inmediaciones del barrio Procrear, donde los sospechosos simularon intenciones de compra para concretar el delito.
Robaron un comercio de Maipú simulando ser clientes y los detuvieron con toda la mercadería en Luján
La Policía los identificó con cámaras de seguridad y recuperó toda la mercadería robada durante un operativo en Carrodilla, Luján de Cuyo
El episodio comenzó alrededor de las 11.30, cuando el hombre, de 39 años, y la mujer, de 28 años, ingresaron al local. Según fuentes policiales, los delincuentes aprovecharon un momento de distracción de la propietaria para apoderarse rápidamente de diversos artículos de valor y darse a la fuga a pie.
El rastro de las cámaras y la captura en Carrodilla
Tras advertir el faltante de la mercadería, la dueña del negocio realizó la denuncia correspondiente ante el personal de la Subcomisaría Lorenz. La víctima aportó una descripción detallada de la vestimenta de los sospechosos y facilitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio, elementos que resultaron clave para el caso.
Con las características físicas de los autores del hecho, la Policía desplegó un rápido operativo de rastrillaje que excedió los límites del departamento de Maipú. Finalmente, las patrullas lograron interceptar y detener a los involucrados en la intersección de las calles Isla Laurie y Terrada, en la localidad de Carrodilla, Luján de Cuyo.
Elementos recuperados y situación judicial
Al momento de la requisa civil, los efectivos policiales constataron que los sospechosos transportaban una bolsa que contenía la totalidad de los productos robados de la regalería minutos antes.
Tras el procedimiento de rutina en la vía pública, la Fiscalía de Jurisdicción dispuso el secuestro formal de la mercadería recuperada para ser devuelta a su propietaria. En tanto, el hombre y la mujer fueron trasladados a los calabozos correspondientes, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial bajo la acusación de hurto.