Detuvieron a un camionero borracho cuando esquivó un control policial

Ocurrió pasadas las 2 de este lunes en el cruce de ruta 50 y ruta 33, de Maipú, donde un control policial le hizo señas a un camión VW blanco para que detuviera la marcha.

El camionero hizo caso omiso a las señas de los efectivos y siguió de largo, lo que encendió las alertas de los policías quienes avisaron por frecuencia de la situación y salieron detrás de él.