Un camionero de 31 años fue detenido luego de esquivar un control policial en Maipú. Los efectivos lo persiguieron y al hacerle el test de alcoholemia constataron que estaba borracho, debido a que superó ampliamente los 0 gramos de alcohol en sangre que pese a tener por la licencia profesional.
Detuvieron a un camionero borracho cuando esquivó un control policial
El camionero fue perseguido tras no detenerse en un control policial en Maipú. La alcoholemia le dio positivo pese a tener que circular con 0 gramos de alcohol
Ocurrió pasadas las 2 de este lunes en el cruce de ruta 50 y ruta 33, de Maipú, donde un control policial le hizo señas a un camión VW blanco para que detuviera la marcha.
El camionero hizo caso omiso a las señas de los efectivos y siguió de largo, lo que encendió las alertas de los policías quienes avisaron por frecuencia de la situación y salieron detrás de él.
Alcoholemia positiva para un camionero
Una vez que lograron que el conductor detuviera la marcha, lo identificaron y constataron que es oriundo de Junín.
Cuando le hicieron el test de alcoholemia, confirmaron que el conductor estaba borracho, ya que tenía 2,64 gramos de alcohol en sangre, a pesar de tener que circular con 0 gramos de alcohol en sangre tal como indica la Ley de Tránsito en Mendoza por tener licencia profesional.
El camionero quedó demorado en la Subcomisaría Lara, además de haberle hecho la multa correspondiente.