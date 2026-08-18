La despedida más triste de las hermanas fallecidas tras el accidente y un dolor que retumba en cada rincón

Con el correr de las horas luego de confirmarse el lunes las muertes de las hermanas, las muestras de dolor de los familiares, amigos y allegados, no paran de viralizarse en las redes sociales por la tragedia.

Accidente y dolor por la partida de las hermanas

La angustia por la tragedia no tiene límites y en cada mensaje de despedida se puede apreciar. Amigas de Juana y Rosario viven momentos de mucha pena por la partida de sus queridas amigas.

“Con todas las palabras que son parte de mí, no encuentro ninguna para poder expresar lo que significa que ya no estés. Te amo para siempre mi hermana, donde sea que estés. Estás haciendo de ese lugar un lugar mejor Juani”, posteó la usuaria renna.martin en Instagram para despedir a su amiga.

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Otro mensaje de despedida tras el accidente y muerte de las hermanas

“Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía. Aprendí con vos lo que era una verdadera amistad y voy a estar siempre agradecida de haber tenido la suerte de compartir mi vida con vos. Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise. Hablábamos todos los días hasta tarde, nos contábamos todo y compartíamos nuestras vidas. Me enseñaste lo hermoso que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir. Nunca voy a poder explicar ni sanar el dolor que siento hoy, pero sé que de alguna manera siempre vas a estar para acompañarnos”, se lamentó la usuaria rosario_perez_.

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La situación de los sobrevivientes e investigación judicial

Tras la confirmación del deceso de Juana y Rosario Masó en el Hospital Central, los equipos médicos continúan monitoreando el estado de salud de las otras personas involucradas en el siniestro, entre los que se encuentra la conductora del rodado.

La investigación del caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, bajo la órbita de la fiscalía de Tránsito.