Un bebé de apenas 10 días murió luego de un grave accidente de tránsito ocurrido el domingo pasado en horas de la noche en la localidad bonaerense de Punta Lara, partido de Ensenada. El siniestro vial también dejó un saldo de varias personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 3 años.
Video: el fatal accidente que se cobró la vida de un bebé de 10 días
El accidente fue registrado por las cámaras de seguridad municipales e involucró a tres vehículos
El accidente, que fue registrado por las cámaras de seguridad municipales, se dio alrededor de las 22 horas en calle Almirante Brown entre 106 y 108, según la primera información oficial del hecho.
Si bien todavía las causas son materia de investigación penal, se pudo establecer que una camioneta Ford EcoSport colisionó contra un auto Volkswagen UP y una utilitaria Fiat Fiorino.
Las consecuencias fatales del accidente para un bebé
Según informaron fuentes policiales de manera oficial, la camioneta Ford EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el accidente. Al tiempo que en el auto Volkswagen UP viajaba una familia, cuyos integrantes son Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, de 3 años, y el bebé de apenas 10 días que fue identificado como Tadeo Ledesma.
Como consecuencia del choque, varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir asistencia médica, entre ellos los dos menores derivados al Hospital de Niños de La Plata. Tadeo Ledesma falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
Luego del accidente se produjo una importante concentración de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los policías debieron resguardar al conductor de la camioneta Fordo EcoSport ante un tumulto y luego algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales, provocándoles daños.
La causa penal que investiga el accidente fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo intervención de la Justicia de La Plata. En el expediente ya se incorporó las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a establecer la mecánico del siniestro.
En pocas palabras
- Fatal accidente: un bebé de 10 días murió en un choque en Punta Lara, Buenos Aires.
- Investigación: el hecho ocurrió por causas a determinar, involucrando a tres vehículos.
- Consecuencias: varias personas resultaron heridas, y el conductor del otro vehículo quedó demorado.