Video: el fatal accidente que se cobró la vida de un bebé de 10 días

Otra de las camionetas que participó del accidente.

Las consecuencias fatales del accidente para un bebé

Según informaron fuentes policiales de manera oficial, la camioneta Ford EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el accidente. Al tiempo que en el auto Volkswagen UP viajaba una familia, cuyos integrantes son Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus hijos, de 3 años, y el bebé de apenas 10 días que fue identificado como Tadeo Ledesma.

Como consecuencia del choque, varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir asistencia médica, entre ellos los dos menores derivados al Hospital de Niños de La Plata. Tadeo Ledesma falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

TRIPLE CHOQUE Y TRAGEDIA EN PUNTA LARA: UN BEBÉ DE APENAS 10 DÍAS MURIÓEl choque involucró a tres vehículos y dejó además varios heridos, entre ellos una niña de 3 años. Se investigan los motivos de la colisión. #viral #choque #tragedia https://t.co/vLd6Y1mSfF — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 5, 2026

Luego del accidente se produjo una importante concentración de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los policías debieron resguardar al conductor de la camioneta Fordo EcoSport ante un tumulto y luego algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales, provocándoles daños.

La causa penal que investiga el accidente fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo intervención de la Justicia de La Plata. En el expediente ya se incorporó las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a establecer la mecánico del siniestro.