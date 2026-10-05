Un video de poco más de un minuto bastó para provocar una masiva indignación y poner nuevamente en foco el alcance de las medidas de protección en casos de violencia de género. En este caso, el hecho sucedido recientemente en Tapalqué, Buenos Aires, hizo explotar todo.
"No me pegues más, por favor", el video y un pedido de súplica tras un indignante acto de violencia
La víctima de violencia de género pronunció un desesperado "No me pegues más, por favor" mientras era agredida. Video
El video grabado en una casa de la localidad bonaerense y viralizadas a través de las redes sociales, registran el brutal sometimiento físico y psicológico que sufrió una joven de 26 años por parte de su pareja, identificado como Rodrigo Daniel Carrica, de 37.
Video: así fue la violencia del hombre hacia la mujer
En el video se observa una secuencia llena de violencia: mientras le propinaba golpes, el agresor sostenía el teléfono de la víctima para revisar sus contactos y eliminar arbitrariamente a distintas personas de sus redes sociales. En medio de las agresiones verbales y físicas, la mujer pronunció la frase que dio nombre al reclamo público y judicial: “No me pegues más, por favor”.
Intervención médica y medidas cautelares
Tras la difusión del video y la radicación de la denuncia, la joven recibió asistencia médica y contención psicológica en el Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con las pericias, los profesionales de salud constataron traumatismos corporales y lesiones en el rostro. Actualmente, la víctima permanece a resguardo en el domicilio de su entorno familiar.
El caso de violencia quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández. Por su parte, el Juzgado de Garantías N° 1 y el Juzgado de Paz local dispusieron una serie de medidas cautelares.
Entre las resoluciones adoptadas se determinó la prohibición de acercamiento y de contacto para Carrica respecto de la víctima y su familia. Sin embargo, la causa se encuadró preventivamente bajo la carátula de lesiones leves y el imputado no fue detenido, una decisión que generó malestar e indignación en agrupaciones civiles y en la comunidad.
El acto de violencia expuso una vez más las barreras que enfrentan las víctimas al momento de denunciar y reactivó la discusión pública sobre los criterios de detención y la efectividad de las restricciones perimetrales frente a situaciones de flagrante agresión física y violencia digital.
En pocas palabras
- Violencia de género: Un video viral expone un brutal ataque de un hombre a su pareja en Buenos Aires.
- Agresor y víctima: El hombre revisaba el celular de la joven mientras la golpeaba, según se ve en el video.
- Medidas judiciales: La víctima recibió asistencia médica y se dictó una prohibición de acercamiento, aunque el agresor no fue detenido.