"No me pegues más, por favor", el video y un pedido de súplica tras un indignante acto de violencia

“Violencia”Porque le sacó el teléfono, y le pegaba en la cara mientras le bloqueaba y eliminaba los que había agregado ella a redes: ocurrió en Tapalque, Buenos Aires. https://t.co/U86gcfcdk6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026

Intervención médica y medidas cautelares

Tras la difusión del video y la radicación de la denuncia, la joven recibió asistencia médica y contención psicológica en el Hospital Municipal de Tapalqué. De acuerdo con las pericias, los profesionales de salud constataron traumatismos corporales y lesiones en el rostro. Actualmente, la víctima permanece a resguardo en el domicilio de su entorno familiar.

El caso de violencia quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Marcelo Fernández. Por su parte, el Juzgado de Garantías N° 1 y el Juzgado de Paz local dispusieron una serie de medidas cautelares.

Entre las resoluciones adoptadas se determinó la prohibición de acercamiento y de contacto para Carrica respecto de la víctima y su familia. Sin embargo, la causa se encuadró preventivamente bajo la carátula de lesiones leves y el imputado no fue detenido, una decisión que generó malestar e indignación en agrupaciones civiles y en la comunidad.

El acto de violencia expuso una vez más las barreras que enfrentan las víctimas al momento de denunciar y reactivó la discusión pública sobre los criterios de detención y la efectividad de las restricciones perimetrales frente a situaciones de flagrante agresión física y violencia digital.