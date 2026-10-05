Un video en el que se ve a un hombre golpear de manera salvaje a su pareja se viralizó en las últimas horas y el agresor ya fue identificado, aunque una entidad cuestionó la lentitud de la justicia para actuar en este hecho de violencia ocurrido en la localidad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
Quién es el hombre del video que aparece golpeando a una mujer tras revisarle el celular
Un video que muestra a un hombre golpeando brutalmente a su pareja tras revisarle el celular se viralizó, generando repudio y reclamos por la demora judicial
En ese sentido, la asociación civil "Madres que rompen el silencio" de Río Negro exteriorizó su más enérgico repudio ante el caso y denunció una alarmante demora y falta de respuestas de la Justicia local, a pesar de contar con un video contundente y fotos reveladoras.
Video: quién es el hombre violento
En el video se ve al hombre agresor, quien fuera identificado presuntamente como Rodrigo Carrica, revisar el teléfono de su pareja y golpearla con mucha violencia en reiteras ocasiones, mientras ella pide por favor que se detenga.
La organización tomó conocimiento directo del caso y dispone de material probatorio de alto valor -que incluye registros fílmicos y fotográficos contundentes- que acreditan una brutal agresión física sufrida por la mujer.
Sin embargo, advirtieron que la respuesta estatal está lejos de estar a la altura de las circunstancias.
El mensaje tras el video de la violencia
La entidad "Madres que rompen el silencio" señaló que la fiscalía y los organismos locales incurren en una peligrosa demora procesal y advirtieron que "la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro".
El reclamo se dio ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, a las cuáles se les exigió una serie de medidas, como la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que certifican la agresión.
"No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", indicó la asociación, al tiempo que advirtió que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.