Quién es el hombre del video que aparece golpeando a una mujer tras revisarle el celular

“Violencia”Porque le sacó el teléfono, y le pegaba en la cara mientras le bloqueaba y eliminaba los que había agregado ella a redes: ocurrió en Tapalque, Buenos Aires. https://t.co/U86gcfcdk6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026

La organización tomó conocimiento directo del caso y dispone de material probatorio de alto valor -que incluye registros fílmicos y fotográficos contundentes- que acreditan una brutal agresión física sufrida por la mujer.

Sin embargo, advirtieron que la respuesta estatal está lejos de estar a la altura de las circunstancias.

El mensaje tras el video de la violencia

La entidad "Madres que rompen el silencio" señaló que la fiscalía y los organismos locales incurren en una peligrosa demora procesal y advirtieron que "la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro".

El reclamo se dio ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, a las cuáles se les exigió una serie de medidas, como la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que certifican la agresión.

"No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", indicó la asociación, al tiempo que advirtió que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.