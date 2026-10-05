Dramático accidente en TCR South America: neumático impacta a espectador que tuvo que ser asistido

La organización expresó que luego del accidente la actividad retornó con normalidad.

El accidente que se llevó todas las miradas

La secuencia del accidente se produjo a falta de tan solo 10 minutos para el cierre de la competencia del domingo. En ese tramo decisivo de la carrera, Camilo Trappa intentó una maniobra de sobrepaso para arrebatarle la sexta colocación a Juan Manuel Casella, lo que provocó un roce entre ambos vehículos.

A raíz del contacto en plena velocidad, el auto de Casella perdió estabilidad de forma incontrolable y se desvió bruscamente fuera de los límites del trazado. Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el coche impactó de frente y de manera violenta contra la barrera compuesta por neumáticos de seguridad.

La fuerza de la colisión desintegró la defensa de contención e hizo que una de las gomas saliera volando por el aire hacia la zona de espectadores donde golpeó a uno de ellos, que cayó violentamente hacia atrás.

Tras ser diagnosticado con un traumatismo en el miembro superior derecho en el hospital de la capital misionera, el afectado permaneció bajo observación médica para evaluar su evolución.

Luego, la organización publicó un comunicado: "Informamos que la persona del público que fue alcanzada por un neumático de contención se encuentra fuera de peligro. Ante el incidente, se activaron de inmediato todos los protocolos de seguridad y asistencia previstos. Luego de ser evaluada, regresó al autódromo para presenciar la Carrera 2".

Joaquín Cafaro fue excluido tras el accidente y el podio cambió.

Tras el accidente la actividad continuó con normalidad

Tras el choque, la carrera se detuvo temporalmente y, afortunadamente, Casella resultó ileso. Por su parte, los comisarios deportivos responsabilizaron a Trappa y lo sancionaron con 10 segundos, por lo que fue relegado del quinto al 16° lugar del clasificador.

Una vez reparadas las barreras de protección, la prueba se reanudó y la victoria quedó en manos de Néstor Girolami, secundado en el podio por Leonel Pernía y el brasileño Raphael Reis.

El cordobés de 37 años completó un domingo perfecto al imponerse también en la segunda competencia del día a bordo de su Hyundai Elantra.