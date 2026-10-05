No pegó una: se alcoholizo, se drogó, manejó una camioneta a alta velocidad y protagonizó un accidente que podría haber terminado de la peor manera. Así y todo, logró sobrevivir al choque en BuenosAires pero luego reveló por WhatsApp todos los errores que había cometido.
Se filmó manejando a 140 km/h y causando un accidente: "Estaba medio escabio y fumé un par de porros"
Horas después del accidente, el conductor admitió en un audio de WhatsApp que estaba alcoholizado y bajo los efectos de las drogas
Se trata de un joven que se filmó mientras manejaba a 140 kilómetros por hora a bordo de su camioneta Jeep Renegade en la localidad bonaerense de Escobar.
En ese momento el joven perdió el control y chocó contra un poste de luz. Horas después admitió en un audio de WhatsApp que estaba alcoholizado y bajo los efectos de las drogas.
El video del accidente y el audio posterior
El accidente, que pudo haber terminado de manera fatal, tuvo lugar el domingo 27 de septiembre. Sin embargo, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas y muestran al joven, de 20 años, mientras conducía a alta velocidad en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde.
En las imágenes se observa al conductor que circulaba a 140 kilómetro por hora y sobrepasaba vehículos, cuando en una pequeña curva perdió el control e la camioneta e impactó contra el poste.
Se supo que el joven iba junto con un acompañante y que ambos debieron ser trasladados al hospital provincial Enrique Erill, donde recibieron las primeras atenciones. Los ocupantes fueron identificados como Tomás Valentín Olcese (20), quien conducía, y Santiago Enrique Sacavini (20), como acompañante.
Horas después del accidente, el conductor mandó un audio de WhatsApp donde explicó lo que pasó: “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”. A su vez, confirmó que venían de un cumpleaños y que “estaba medio escabio” y que “había fumado un par de porros”.
Las actuaciones del accidente quedaron en manos de la UFI 5 del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco, quien instruyó acusación por lesiones culposas.
En pocas palabras
- Joven alcoholizado: un conductor de 20 años se filmó a 140 km/h en Escobar antes de protagonizar un accidente.
- Admitió consumo: tras chocar contra un poste, confesó haber consumido alcohol y drogas.
- Lesiones culposas: el conductor y su acompañante fueron trasladados al hospital y se instruyó una causa por lesiones culposas.