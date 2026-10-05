Se filmó manejando a 140 km/h y causando un accidente: "Estaba medio escabio y fumé un par de porros"

La camioneta que protagonizó el accidente.

El video del accidente y el audio posterior

El accidente, que pudo haber terminado de manera fatal, tuvo lugar el domingo 27 de septiembre. Sin embargo, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas y muestran al joven, de 20 años, mientras conducía a alta velocidad en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde.

En las imágenes se observa al conductor que circulaba a 140 kilómetro por hora y sobrepasaba vehículos, cuando en una pequeña curva perdió el control e la camioneta e impactó contra el poste.

Se supo que el joven iba junto con un acompañante y que ambos debieron ser trasladados al hospital provincial Enrique Erill, donde recibieron las primeras atenciones. Los ocupantes fueron identificados como Tomás Valentín Olcese (20), quien conducía, y Santiago Enrique Sacavini (20), como acompañante.

♂️ “Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma VerdeUn joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA https://t.co/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026

Horas después del accidente, el conductor mandó un audio de WhatsApp donde explicó lo que pasó: “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”. A su vez, confirmó que venían de un cumpleaños y que “estaba medio escabio” y que “había fumado un par de porros”.

Las actuaciones del accidente quedaron en manos de la UFI 5 del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco, quien instruyó acusación por lesiones culposas.