Cada vez son más quienes recurren a soluciones simples y económicas para la limpieza de la casa. Entre los trucos caseros más populares aparece una combinación que promete buenos resultados: mezclar agua oxigenada con sal para remover manchas, facilitar la limpieza y mejorar la higiene de distintas superficies.
El truco casero con agua oxigenada y sal que cada vez más personas usan para dejar la casa impecable
Con solo dos ingredientes comunes, este truco casero ayuda a quitar manchas y limpiar distintas superficies. Cómo prepararla y qué cuidados tener
Utilizados correctamente, estos dos ingredientes pueden convertirse en una alternativa práctica para limpiar juntas de cerámicos, azulejos, tablas de cortar de plástico y otros espacios donde suelen acumularse humedad y suciedad.
El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno al 3% (10 volúmenes), actúa como un agente oxidante que ayuda a eliminar determinadas manchas y contribuye a la limpieza. La sal, en tanto, funciona como un abrasivo suave que facilita el desprendimiento de la suciedad al frotar con una esponja o un cepillo.
Cómo preparar y usar la mezcla de agua oxigenada con sal
La preparación es sencilla. Se deben colocar dos cucharadas de sal en un recipiente y agregar lentamente agua oxigenada de 10 volúmenes hasta formar una pasta. Luego, se aplica sobre la superficie elegida, se deja actuar entre 10 y 15 minutos, se frota suavemente, se enjuaga con abundante agua y se seca bien.
Quienes utilizan este método destacan que ayuda a eliminar manchas superficiales, limpiar juntas de cerámicos y desinfectar algunas superficies sin recurrir a productos de limpieza más agresivos. Además, se trata de una opción de bajo costo y fácil preparación.
Sin embargo, también hay recomendaciones importantes para evitar daños. La mezcla no debe aplicarse sobre mármol, piedra natural ni superficies delicadas, y siempre conviene probar primero en un sector poco visible. También se aconseja usar guantes durante la limpieza.
Los especialistas insisten en una advertencia clave: nunca mezclar agua oxigenada con lavandina (lejía), amoníaco u otros productos químicos, ya que puede generar reacciones peligrosas.
Además de baños y cocinas, esta preparación también puede utilizarse sobre recipientes claros y otras superficies lavables con manchas persistentes. En todos los casos, es fundamental enjuagar bien después de la limpieza y secar completamente antes de volver a usar la superficie.