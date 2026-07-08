El truco casero con agua oxigenada y sal que cada vez más personas usan para dejar la casa impecable

Agua oxigenada, una de las protagonistas de esta nota. Imagen ilustrativa.

Cómo preparar y usar la mezcla de agua oxigenada con sal

La preparación es sencilla. Se deben colocar dos cucharadas de sal en un recipiente y agregar lentamente agua oxigenada de 10 volúmenes hasta formar una pasta. Luego, se aplica sobre la superficie elegida, se deja actuar entre 10 y 15 minutos, se frota suavemente, se enjuaga con abundante agua y se seca bien.

Quienes utilizan este método destacan que ayuda a eliminar manchas superficiales, limpiar juntas de cerámicos y desinfectar algunas superficies sin recurrir a productos de limpieza más agresivos. Además, se trata de una opción de bajo costo y fácil preparación.

Sal, la otra protagonista. Imagen ilustrativa.

Sin embargo, también hay recomendaciones importantes para evitar daños. La mezcla no debe aplicarse sobre mármol, piedra natural ni superficies delicadas, y siempre conviene probar primero en un sector poco visible. También se aconseja usar guantes durante la limpieza.

Los especialistas insisten en una advertencia clave: nunca mezclar agua oxigenada con lavandina (lejía), amoníaco u otros productos químicos, ya que puede generar reacciones peligrosas.

Además de baños y cocinas, esta preparación también puede utilizarse sobre recipientes claros y otras superficies lavables con manchas persistentes. En todos los casos, es fundamental enjuagar bien después de la limpieza y secar completamente antes de volver a usar la superficie.