Mezclar canela con miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve en invierno

Por su parte, la canela aporta el componente termogénico y antiinflamatorio. Esta especia contiene cinamaldehído, un compuesto que ha demostrado en laboratorio propiedades antivirales y una gran capacidad para estimular la circulación sanguínea. Los beneficios son los siguientes:

Refuerza las defensas: combina las propiedades antivirales de la canela con el poder antibiótico de la miel contra virus invernales.

combina las propiedades antivirales de la canela con el poder antibiótico de la miel contra virus invernales. Alivia la garganta: la miel calma la irritación y la tos, mientras que la canela desinflama la zona.

la miel calma la irritación y la tos, mientras que la canela desinflama la zona. Aporta calor corporal: la canela estimula la circulación, ideal para combatir los escalofríos y el frío.

la canela estimula la circulación, ideal para combatir los escalofríos y el frío. Mejora la digestión: alivia la pesadez estomacal y reduce los gases después de comidas invernales pesadas.

alivia la pesadez estomacal y reduce los gases después de comidas invernales pesadas. Energía natural: da un impulso de vitalidad sin necesidad de cafeína ni azúcares refinados.

Esta mezcla es efectiva contra el dolor de garganta.

Al unir la miel y la canela, no solo sumamos sus propiedades individuales, sino que potenciamos su acción antioxidante, ayudando al sistema inmunitario a responder mejor ante los virus respiratorios estacionales.

La forma correcta de preparar la mezcla

Para aprovechar al máximo esta combinación sin destruir sus principios activos, la ciencia culinaria nos deja una regla de oro: nunca uses agua hirviendo.

Deja entibiar el agua o tu infusión favorita hasta que esté a unos 50°C (que puedas tomarla sin quemarte).

Añade una cucharada de miel pura de abejas.

Incorpora media cucharadita de canela (preferentemente de Ceilán).

Esta simple mezcla actúa como un bálsamo reconfortante antes de dormir o al arrancar las mañanas frías.