Pasó tres años creando un invento para sus ovejas: una armadura para frenar los ataques de lobos

El objetivo del invento no es lastimar a los lobos, sino desalentarlos. Cuando el depredador intenta morder el cuello o el lomo de la oveja, entra en contacto con las púas y abandona el ataque debido a la incomodidad que le generan. El desarrollo del prototipo y el proceso de patentamiento demandaron tres años de trabajo y una inversión personal de entre 50.000 y 60.000 euros por parte de su creador.

Un invento en discusión

Sin embargo, la propuesta también despertó críticas. Durante la primera prueba con un rebaño en alta montaña, la organización defensora de los animales Tierschutz Austria presentó una denuncia contra el sistema. Tras la inspección de un veterinario oficial, se ordenó retirar el dispositivo al considerar que podía limitar la movilidad de las ovejas y aumentar el riesgo de que murieran si necesitaban escapar de un ataque de lobos.

Además, varios pastores cuestionaron su utilidad práctica. Según explican, la lana crece rápidamente y termina enredándose en la malla, lo que dificulta su uso cotidiano, especialmente en rebaños numerosos.