Cuti Romero antes del cruce entre la Selección argentina y Suiza: "Nos molesta que nos hagan goles"

Aunque tuvo lugar para la autocrítica, Romero destacó que en la victoria ante Egipto: "Hicimos un gran partido, uno de los mejores que hemos hecho en este Mundial".

Cristian Romero es un titular indiscutido para Lionel Scaloni y fue el autor del gol que inició la remontada ante Egipto, sin embargo aclaró: "Es lindo marcar, pero nuestro trabajo principal es defender. Son cosas que salen, faltaba poco para que termine el partido. Me llega a ver de 9 y me mata Scaloni".

Lisandro Martínez y Facundo Medina, en la previa de Argentina vs Suiza

"Nosotros estamos pensando en Suiza y en nosotros, siempre poder mejorar. Estamos de menos a más. Siempre hay cosas que mejorar, pero estamos muy centrados en el partido que viene. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos", dijo Lisandro Martínez, otro de lo destacados de la Selección en el Mundial.

“Somos soldados. A los que les toca jugar lo van a hacer de la mejor manera, y si toca estar afuera apoyaremos y daremos las mejores vibras para que todo salga bien. Llevamos con nosotros una responsabilidad muy grande que es representar a nuestro país y a esta camiseta”, dijo Facundo Medina.

La probable formación de la Selección argentina

Aunque los medios solo accedieron a los primeros 15' del entrenamiento, todo indica que Scaloni repetirá los mismo 11 titulares que iniciaron el partido ante Egipto.

Los titulares serían Dibu, Molina, Cuti Romero, Lisandro y Tagliafico; Enzo, De Paul, Paredes y Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.