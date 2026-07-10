Inicio Ovación Mundial Selección argentina
Copa del Mundo 2026

Cuti Romero antes del cruce entre la Selección argentina y Suiza: "Nos molesta que nos hagan goles"

Uno de los puntales de la Selección argentina es el Cuti Romero, autor de dos goles clave en este Mundial 2026 y uno de los que habló en la previa del cruce de cuartos de final frente a Suiza.

Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Por Sergio Robles | Enviado especial de UNO
Cuti Romero fue uno de los que habló antes de la práctica en Kansas City.

Cuti Romero fue uno de los que habló antes de la práctica en Kansas City.

Uno de los puntales de la Selección argentina en los últimos años es el Cuti Romero, autor de dos goles clave en este Mundial 2026 y uno de los que habló en la previa del cruce de cuartos de final frente a Suiza.

"Estamos bien, pero seguramente tengamos que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los últimos dos partidos. Nos molesta que nos hagan goles, tenemos que seguir mejorando", dijo el cordobés a 5 años de la obtención de la Copa América 2021, su primer título con la camiseta celeste y blanca.

Cuti Romero marcó dos goles en el Mundial 2026.

Cuti Romero marcó dos goles en el Mundial 2026.

“Están siendo partidos muy duros para nosotros, mañana va a ser también complicado, Suiza viene de una gran actuación contra Colombia, pero estamos preparados", asumió el zaguero del Tottenham antes de responder a quienes ya afirman que el campeón saldrá de la semifinal entre Francia y España: "No nos enfocamos en lo que los demás puedan decir. Mañana tendremos un partido difícil, y en eso es en lo que debemos concentrarnos.

Aunque tuvo lugar para la autocrítica, Romero destacó que en la victoria ante Egipto: "Hicimos un gran partido, uno de los mejores que hemos hecho en este Mundial".

Cristian Romero es un titular indiscutido para Lionel Scaloni y fue el autor del gol que inició la remontada ante Egipto, sin embargo aclaró: "Es lindo marcar, pero nuestro trabajo principal es defender. Son cosas que salen, faltaba poco para que termine el partido. Me llega a ver de 9 y me mata Scaloni".

Lisandro Martínez y Facundo Medina, en la previa de Argentina vs Suiza

"Nosotros estamos pensando en Suiza y en nosotros, siempre poder mejorar. Estamos de menos a más. Siempre hay cosas que mejorar, pero estamos muy centrados en el partido que viene. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos", dijo Lisandro Martínez, otro de lo destacados de la Selección en el Mundial.

“Somos soldados. A los que les toca jugar lo van a hacer de la mejor manera, y si toca estar afuera apoyaremos y daremos las mejores vibras para que todo salga bien. Llevamos con nosotros una responsabilidad muy grande que es representar a nuestro país y a esta camiseta”, dijo Facundo Medina.

La probable formación de la Selección argentina

Aunque los medios solo accedieron a los primeros 15' del entrenamiento, todo indica que Scaloni repetirá los mismo 11 titulares que iniciaron el partido ante Egipto.

Los titulares serían Dibu, Molina, Cuti Romero, Lisandro y Tagliafico; Enzo, De Paul, Paredes y Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas