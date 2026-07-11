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Mundial 2026

Así está el historial entre la Selección argentina y Suiza

La Selección argentina se medirá con Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Aquí repasamos el historial entre ambos seleccionados

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El último partido entre ambos fue en el Mundial de Brasil 2014.

El último partido entre ambos fue en el Mundial de Brasil 2014.

La Selección argentina se enfrentará este sábado por la noche ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En este contexto, la Albiceleste saltará al campo de juego respaldada por un historial sumamente favorable, el cual intentará revalidar en este cruce decisivo.

El balance marca un dominio absoluto del elenco nacional, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos previos, mientras que los dos restantes terminaron en empate. En este sentido, el equipo de Lionel Scaloni llega con la confianza alta para escribir un nuevo capítulo dorado en este historial.

La Selección argentina llegó a cuartos de final tras ganarle a Egipcio en un infartante encuentro.

La Selección argentina llegó a cuartos de final tras ganarle a Egipcio en un infartante encuentro.

Argentina-Suiza: el historial

El primer duelo de la lista data de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, partido que terminó con victoria de la Selección argentina por 2-0 gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Posteriormente, se dio lugar a una serie de cinco encuentros amistosos repartidos a lo largo de las décadas. En esa seguidilla de exhibiciones, la Albiceleste se quedó con los triunfos en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y en 2012 (3-1), noche que quedó grabada en la memoria colectiva por el Hat-Trick de Lionel Messi.

En 2012, Messi le convirtió un Hat-Trick a Suiza.

En 2012, Messi le convirtió un Hat-Trick a Suiza.

Por su parte, los partidos amistosos que se disputaron en los años 1990 y 2007, terminaron sin un ganador. En ambos casos fue empate por 1-1.

El último antecedente oficial entre ambos, sin dudas el más dramático de todos, tuvo lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputó en Brasil en 2014.

En un partido extremadamente cerrado y con pocas situaciones de gol, la definición se estiró al tiempo extra. Recién a los 117 minutos Ángel Di María, con asistencia de Messi, definió con categoría para sellar el 1-0 definitivo.

Los Argentina-Suiza que se jugaron:

  • Argentina 2 - 0 Suiza - Mundial 1966 (Fase de grupos)
  • Argentina 5 - 0 Suiza - Amistoso 1980
  • Argentina 2 - 0 Suiza - Amistoso 1984
  • Argentina 1 - 1 Suiza - Amistoso 1990
  • Argentina 1 - 1 Suiza - Amistoso 2007
  • Argentina 3 - 1 Suiza - Amistoso 2012
  • Argentina 1 - 0 Suiza - Mundial 2014 (Octavos de final)

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