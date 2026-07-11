Así está el historial entre la Selección argentina y Suiza

Posteriormente, se dio lugar a una serie de cinco encuentros amistosos repartidos a lo largo de las décadas. En esa seguidilla de exhibiciones, la Albiceleste se quedó con los triunfos en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y en 2012 (3-1), noche que quedó grabada en la memoria colectiva por el Hat-Trick de Lionel Messi.

En 2012, Messi le convirtió un Hat-Trick a Suiza.

Por su parte, los partidos amistosos que se disputaron en los años 1990 y 2007, terminaron sin un ganador. En ambos casos fue empate por 1-1.

El último antecedente oficial entre ambos, sin dudas el más dramático de todos, tuvo lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputó en Brasil en 2014.

En un partido extremadamente cerrado y con pocas situaciones de gol, la definición se estiró al tiempo extra. Recién a los 117 minutos Ángel Di María, con asistencia de Messi, definió con categoría para sellar el 1-0 definitivo.

Los Argentina-Suiza que se jugaron: