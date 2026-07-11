"Hace 72 años que esperan un partido así": la previa de Argentina-Suiza contada por un mendocino desde Ginebra

Uriel Deliberato en Gruyères, Suiza.

"Estamos organizando juntarnos todos en un bar, hacer una previa y ahí empezar a verlo. Todavía estamos viendo en qué lugar lo van a pasar en español y no en francés", contó en una entrevista con Radio Nihuil. Y además, explicó que hasta ahora hay 100 argentinos anotados para organizarse y verlo juntos.

Suiza sueña con la épica

La expectativa la tienen los suizos al igual que los argentinos. Según relató el mendocino, los helvéticos viven el Mundial con un entusiasmo pocas veces visto. "Hace específicamente 72 años que no llegan a esta fase. Es algo muy único para ellos", explicó.

Según contó, las autoridades permitieron que los bares y locales con pantallas permanezcan abiertos durante la madrugada para transmitir el encuentro.

"Ahora es todo libre. Se van a ver los partidos en todos los bares. También autorizaron a los boliches a poner pantallas y permanecer abiertos hasta la hora que sea necesario", relató.

La pasión ya había quedado en evidencia tras la victoria frente a Colombia cuando les ganaron por penales: "Salieron a festejar y tiraron fuegos artificiales".

Asado, empanadas y fernet a las tres de la mañana

Aunque el partido se jugará en plena madrugada europea, un buen argentino no resigna sus costumbres por lo que la idea de Uriel es reunirse antes del encuentro y compartir una comida típica.

"Estamos buscando un lugar donde podamos comer asado, empanadas y tomar fernet", explicó.

El Mundial, reconoció, se vive con tensión en Europa: "El partido contra Egipto lo vimos al lado del lago, donde habían puesto una pantalla gigante, y al lado nuestro había un grupo de brasileños que todo el tiempo nos cantaban los goles de Egipto. Estábamos bastante tensos".

Uriel Deliberato, en Suiza.

De Guaymallén a crear una empresa en Suiza

Después de hablar de fútbol, en Radio Nihuil profundizaron en la historia de Deliberato y su costado de emigración.

Llegó a Ginebra invitado por un hermano que ya vivía allí. Primero trabajó en un supermercado, después en una cocina y, mientras aprendía francés, comenzó a ofrecer pequeños fletes con una camioneta que había comprado para viajar por Europa.

"Empecé publicando la camioneta para hacer fletes. Empezó a funcionar, dejé mi trabajo y poco a poco fue creciendo. Ahora ya tengo camiones", contó.

Hoy realiza entre 3 y 4 mudanzas por semana, incluso hacia países vecinos como España y Bélgica.

Cómo son los suizos, según un mendocino

Después de 5 años viviendo en Ginebra, Deliberato afirmó que "es muy raro cruzarte con un suizo nacido acá. Escuchás mucho portugués, español o inglés. Hay muchísima diversidad".

Sin embargo, distingue a los argentinos por "la alegría, siempre tratamos de ponerle ganas y salir adelante sin poner tantas excusas".

Uriel y su hermano en pleno invierno suizo.

Antes de despedirse, el mendocino también se animó al pronóstico para el cruce de cuartos de final: "Está difícil, pero yo creo que ganamos (obviamente por Argentina) 2 a 1".

Cómo llega la Selección argentina al duelo con Suiza

La Selección argentina volvió a entrenarse este miércoles en Kansas City, donde el sábado desde las 22 enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras la clasificación frente a Egipto, el plantel regresó a su concentración en el Hotel Origin, donde permanecerá hasta el partido y, en caso de avanzar a las semifinales, también continuaría alojado antes de viajar a Atlanta para disputar esa instancia.

Como ocurre habitualmente después de cada encuentro, los futbolistas que fueron titulares ante Egipto realizaron tareas regenerativas, mientras que quienes sumaron pocos minutos o no jugaron trabajaron con mayor intensidad.

La Selección argentina ganó un partido para el infarto contra Egipto con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández al minuto 93 para dar vuelta el partido.

El entrenador Lionel Scaloni dispone de todo el plantel, ya que no hay jugadores suspendidos ni lesionados. En los próximos entrenamientos terminará de definir el equipo, aunque Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico aparecen con chances de mantenerse entre los titulares tras sus últimas actuaciones. Además, Lautaro Martínez y Nicolás González dejaron buenas sensaciones en sus ingresos desde el banco.

Con apenas un par de prácticas por delante, el cuerpo técnico enfocará los trabajos en ajustar detalles tácticos y definir la estrategia para enfrentar a una Suiza que buscará dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Quién es João Pinheiro, el árbitro que dirigirá a la Selección argentina ante Suiza

La FIFA designó al portugués João Pinheiro para impartir justicia en el partido entre la Selección argentina y la de Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Será la primera vez que el árbitro de 38 años dirija a la Albiceleste.

Pinheiro ya controló un encuentro de Suiza en esta Copa del Mundo, cuando el seleccionado europeo goleó 4 a 1 a Bosnia en la fase de grupos. En ese partido mostró 3 tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. También arbitró el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

El portugués debutó en la Primera División de su país en 2015 y desde 2016 integra el plantel de árbitros internacionales de la FIFA. En los últimos años dirigió partidos de la Champions League y, en la temporada pasada, estuvo a cargo de la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, donde quedó en el centro de la polémica por un penal no sancionado al conjunto alemán.

En agosto del año pasado también arbitró la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham, consolidándose como uno de los jueces europeos de mayor proyección.