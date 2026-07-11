Suiza: el país del chocolate, los bunkers y la tumba de Borges que sorprende al mundo

El país cuenta con más de 370.000 bunkers distribuidos entre viviendas particulares, edificios e instalaciones públicas. La capacidad de estos refugios alcanza para proteger prácticamente a toda la población en caso de una guerra, un ataque nuclear o una catástrofe de gran magnitud.

Esta política nació durante la Guerra Fría y quedó respaldada por una ley aprobada en 1963, que obliga a que los nuevos edificios incorporen un refugio o, en su defecto, financien plazas en bunkers públicos.

Por qué Suiza construyó tantos bunkers

La decisión de multiplicar los bunkers estuvo vinculada a la posición estratégica del país en Europa y a su histórica neutralidad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza quedó rodeada por países involucrados en el conflicto. Más tarde, con la amenaza de un enfrentamiento nuclear entre las grandes potencias, el gobierno reforzó la infraestructura de defensa civil.

Hoy muchos de esos refugios funcionan como depósitos, estacionamientos, bodegas, hoteles o museos, aunque todos deben mantenerse en condiciones para ser utilizados rápidamente si ocurre una emergencia.

La tumba de Jorge Luis Borges está en Suiza

Una de las curiosidades que más llama la atención de los argentinos es que Jorge Luis Borges eligió Suiza para pasar sus últimos días y descansar para siempre.

El escritor murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, ciudad a la que estaba profundamente unido desde su juventud y donde vivió durante distintos períodos de su vida. Sus restos descansan en el Cementerio de Plainpalais, uno de los lugares más visitados por lectores y admiradores de su obra.

La lápida de Borges incluye una inscripción en inglés antiguo y referencias a la mitología nórdica, dos elementos que reflejan algunas de las grandes pasiones literarias del autor de El Aleph y Ficciones.

Un país que ofrece mucho más que chocolate

Además de ser uno de los mayores productores de chocolate del mundo y un destino reconocido por sus montañas y lagos, Suiza también se destaca por su planificación en materia de seguridad y por su riqueza cultural.

La combinación de una red de bunkers capaz de albergar a casi toda su población y la presencia de la tumba de Jorge Luis Borges convierten al país en un destino lleno de historias poco conocidas que van mucho más allá de los paisajes alpinos y los relojes de precisión.