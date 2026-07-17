La FIFA informó a España y Argentina que, por los shows, el entretiempo de la Final será de 17 minutos

Entonces, el domingo 19 de julio, el Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) no solo será el escenario donde se definirá al próximo campeón del mundo entre Argentina y España, sino el espacio para un show sin precedentes y solidario.

La confirmación de estos excepcionales dos minutos extra de entretiempo llegó acompañada de un cronograma quirúrgico que busca desactivar las alarmas de los cuerpos técnicos, históricamente recelosos de los descansos prolongados por el riesgo de enfriamiento físico de los futbolistas.

En principio se especuló con una pausa de media hora al mejor estilo del fútbol americano, pero las normativas de la IFAB (International Football Association Board) forzaron una tregua intermedia. El resultado es una obra maestra de la ingeniería logística: el campo de juego se transformará en un escenario modular en apenas 3 minutos, los artistas brindarán un show neto de 11 minutos, y el desarmado total demandará otros 3 minutos exactos, devolviendo el césped intacto para el inicio del segundo tiempo.

Un seleccionado artístico global y transgeneracional

La grilla de estrellas convocadas funciona como un reflejo milimétrico de los mercados culturales más potentes del planeta. El pop anglo estará representado por la realeza de la industria, uniendo las trayectorias de Madonna y Justin Bieber. El fenómeno global del K-Pop dirá presente con BTS, mientras que el pulso rítmico del continente africano llegará de la mano de Burna Boy, el máximo exponente del Afrobeat, quien calificó la convocatoria como "un privilegio y una enorme responsabilidad para representar a África ante miles de millones de personas".

Justin Bieber será una de las megaestrellas del show de medio tiempo.

El toque latino y la probada mística de los eventos deportivos quedarán bajo la responsabilidad de Shakira. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada radica en la mixtura de lenguajes visuales y sonoros: la emotividad del Coro de la PS22 (la célebre escuela pública de Staten Island) y la sofisticación de la música clásica dirigida por el maestro venezolano Gustavo Dudamel convivirán en el escenario con las icónicas marionetas de Plaza Sésamo y Los Muppets, garantizando un gancho de nostalgia transgeneracional para las pantallas de todo el mundo.

Chris Martin: música con impacto social

Detrás de este verdadero seleccionado de figuras no hay una agencia de marketing tradicional, sino la mente de Chris Martin. El líder de Coldplay asumió el rol de director artístico y curador general del evento, imprimiéndole un fuerte sello filantrópico que diferencia drásticamente a este show del tradicional entretiempo del Super Bowl, donde el motor es puramente comercial.

El megaevento marcará el lanzamiento oficial del FIFA Global Citizen Education Fund, una ambiciosa iniciativa benéfica que aspira a recaudar 100 millones de dólares para garantizar el acceso a la educación de calidad y al fútbol infantil en comunidades vulnerables de los cinco continentes. Para consolidar el compromiso, la organización internacional confirmó que destinará 1 dólar de cada entrada vendida a lo largo de todo el torneo directamente a este fondo educativo.

Con las delegaciones de Argentina y España ya concentradas en suelo estadounidense limando los últimos detalles tácticos, el mundo entero se prepara para un domingo histórico. El fútbol busca su nueva corona, pero la industria del espectáculo ya tiene asegurada una página dorada en los libros de texto de la televisión mundial.