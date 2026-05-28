Un juez recorrió el penal Almafuerte tras un hábeas corpus por las condiciones de detención

El hombre se encuentra alojado en el penal de Almafuerte. Foto: archivo Diario UNO Los internos del Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron un hábeas corpus por las condiciones de detención.

Según trascendió, el magistrado deberá resolver entre este jueves y viernes si hace lugar al planteo y dispone medidas concretas sobre las condiciones de detención.

En paralelo, el juez ordenó al Servicio Penitenciario la elaboración de una serie de informes detallados sobre el funcionamiento actual del complejo.

Entre los puntos requeridos figura la capacidad real de cada módulo y ala del penal, con el objetivo de identificar posibles situaciones de sobrepoblación.

También pidió precisiones sobre el suministro y la calidad del agua, además de los protocolos que se aplican cuando fallan las bombas de abastecimiento dentro del establecimiento.

Otro de los aspectos bajo revisión judicial es el funcionamiento de la calefacción en medio de las bajas temperaturas registradas en la provincia durante los últimos días.

El requerimiento incluye además detalles sobre la entrega de elementos de higiene personal y limpieza de celdas, la frecuencia de distribución y eventuales faltantes.

Escenario. Penal de Almafuerte. Un juez inspeccionó Almafuerte después de un hábeas corpus.

En materia sanitaria, el juez solicitó información sobre los horarios de atención médica, las demoras en la entrega de medicamentos y el estado de implementación de una guardia sanitaria permanente dentro del penal.

La inspección judicial también alcanzó el sistema de comunicación de los internos luego de la reciente prohibición del uso de celulares. En ese sentido, Flamant pidió conocer cuál es el estado actual de la telefonía fija disponible para los detenidos.

Finalmente, la Justicia requirió un relevamiento sobre los cupos educativos en niveles CENS, CEBJA y CCT, ante la posible existencia de una demanda insatisfecha de educación dentro de la población penitenciaria.

El juez pidió información sobre la atención a las familias de los presos y las visitas

Otro de los puntos relevantes a los que prestó atención el juez es a las familias de los internos. Es por esto que solicitó detalles sobre los tiempos de espera y las condiciones de las requisas.

Además, se busca saber si existen protocolos para las personas que esperan "extramuros", exigiendo información sobre la disponibilidad de baños, sanitarios y lugares de resguardo para quienes aguardan fuera del penal.

Como medida inmediata para constatar estas denuncias, Flamant se reunió el miércoles, entre las 10 y las 11 horas, los internos referentes de cada módulo sean trasladados a la Secretaría del juzgado dentro del mismo complejo. El objetivo es que los delegados de los pabellones mantengan una entrevista personal con el magistrado para relatar de primera mano las carencias que motivaron el recurso judicial.