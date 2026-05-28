Presos del Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron un hábeas corpus colectivo por presuntas condiciones precarias de detención dentro de la cárcel y el miércoles el juez Diego Flamant recorrió personalmente el penal para verificar la situación.
Un juez recorrió el penal Almafuerte tras un hábeas corpus por las condiciones de detención
Diego Flamant recorrió este miércoles el penal Almafuerte y entrevistó internos de distintos sectores. La Justicia pidió varios informes sobre las condiciones
La presentación fue impulsada por la abogada Elena Quintero y apunta a una serie de presuntas deficiencias vinculadas a sobrepoblación, suministro de agua, calefacción, atención sanitaria y acceso a educación dentro del complejo penitenciario.
Tras aceptar el recurso, Flamant se trasladó hasta Almafuerte, donde entrevistó referentes de distintos sectores del penal y tomó contacto directo con internos para relevar las denuncias planteadas en el escrito judicial.
Según trascendió, el magistrado deberá resolver entre este jueves y viernes si hace lugar al planteo y dispone medidas concretas sobre las condiciones de detención.
En paralelo, el juez ordenó al Servicio Penitenciario la elaboración de una serie de informes detallados sobre el funcionamiento actual del complejo.
Entre los puntos requeridos figura la capacidad real de cada módulo y ala del penal, con el objetivo de identificar posibles situaciones de sobrepoblación.
También pidió precisiones sobre el suministro y la calidad del agua, además de los protocolos que se aplican cuando fallan las bombas de abastecimiento dentro del establecimiento.
Otro de los aspectos bajo revisión judicial es el funcionamiento de la calefacción en medio de las bajas temperaturas registradas en la provincia durante los últimos días.
El requerimiento incluye además detalles sobre la entrega de elementos de higiene personal y limpieza de celdas, la frecuencia de distribución y eventuales faltantes.
En materia sanitaria, el juez solicitó información sobre los horarios de atención médica, las demoras en la entrega de medicamentos y el estado de implementación de una guardia sanitaria permanente dentro del penal.
La inspección judicial también alcanzó el sistema de comunicación de los internos luego de la reciente prohibición del uso de celulares. En ese sentido, Flamant pidió conocer cuál es el estado actual de la telefonía fija disponible para los detenidos.
Finalmente, la Justicia requirió un relevamiento sobre los cupos educativos en niveles CENS, CEBJA y CCT, ante la posible existencia de una demanda insatisfecha de educación dentro de la población penitenciaria.
El juez pidió información sobre la atención a las familias de los presos y las visitas
Otro de los puntos relevantes a los que prestó atención el juez es a las familias de los internos. Es por esto que solicitó detalles sobre los tiempos de espera y las condiciones de las requisas.
Además, se busca saber si existen protocolos para las personas que esperan "extramuros", exigiendo información sobre la disponibilidad de baños, sanitarios y lugares de resguardo para quienes aguardan fuera del penal.
Como medida inmediata para constatar estas denuncias, Flamant se reunió el miércoles, entre las 10 y las 11 horas, los internos referentes de cada módulo sean trasladados a la Secretaría del juzgado dentro del mismo complejo. El objetivo es que los delegados de los pabellones mantengan una entrevista personal con el magistrado para relatar de primera mano las carencias que motivaron el recurso judicial.