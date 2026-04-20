Ni ruido ni estrés: el pueblo escondido que es furor para el próximo fin de semana largo

villa giardino flores

Para quienes buscan todavía más calma, el arroyo Los Quimbaletes ofrece un escenario perfecto para desconectar del ruido. Muy cerca, el antiguo Molino de Thea funciona como un mirador natural desde donde se puede contemplar el valle, especialmente al atardecer. El circuito se completa con el Dique El Portecelo, un lugar elegido para picnic, paseos suaves y momentos de contemplación.

El recorrido también tiene su costado espiritual, con puntos como la Capilla Nuestra Señora de la Merced y la Gruta de la Virgen de Lourdes, que forman parte del patrimonio local.

La experiencia no estaría completa sin la gastronomía, claro. Villa Giardino tiene una oferta variada que va desde pastas caseras y parrillas hasta las clásicas casas de té serranas, donde las meriendas con tortas artesanales son casi obligatorias. Además, hay restaurantes que apuestan por cocina regional con productos locales y recetas simples.

Una propuesta distinta la suma el viñedo Nébula, que ofrece degustaciones de vinos y experiencias de maridaje en plena naturaleza, una alternativa que cada vez atrae a más visitantes.

Cómo llegar a Villa Giardino, una de las joyas de Córdoba

El pueblo está al norte de La Falda y se puede llegar en auto en aproximadamente una hora desde Córdoba, ya sea por la Ruta Nacional 20 o la E53, conectando luego con el Camino del Cuadrado. También hay transporte público que facilita el acceso desde distintas localidades.

agua villa giardino Villa Giardino, un pueblo con historia que es ideal para visitar en familia. Foto: gentileza

Villa Giardino se puede visitar en cualquier momento del año: primavera y verano destacan por el verde y las flores, el otoño suma colores únicos y el invierno invita a caminatas tranquilas y tardes de té al calor del hogar. Un destino simple, pero con todo lo necesario para bajar un cambio.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo fin de semana largo en Argentina comienza viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador, generando para miles de personas un descanso de tres días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo).

Además, mayo contará con otro fin de semana largo del sábado 23 al lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).