Ni ruido ni estrés: el pueblo escondido que es furor para el próximo fin de semana largo

Hay un pueblo en Argentina que pertenece a esos lugares donde el ritmo baja apenas llegás y en el que el descanso pasa a ser el gran protagonista, fundamental a la hora de elegir un buen refugio para descomprimir y dejar de lado el estrés del día a día, al menos durante un fin de semana largo.
El bello sitio se llama Villa Giardino y está ubicado en el corazón del Valle de Punilla, Córdoba, y conocido como el “Jardín de Punilla”, el pueblo construyó su identidad alrededor del verde, el silencio y una propuesta pensada para disfrutar sin apuro. Está a unos 70 kilómetros de la capital cordobesa y se presenta como una opción tentadora tanto para un fin de semana como para una estadía más larga.
Desde la entrada, el clásico reloj floral ya anticipa lo que viene: calles llenas de árboles, canteros con flores y un entorno cuidado que invita a caminar y relajarse. Entre sus principales atractivos aparece la reserva ecológica El Portecelo, un espacio ideal para conectarse con la naturaleza, hacer caminatas tranquilas o simplemente descansar rodeado de vegetación autóctona.
Para quienes buscan todavía más calma, el arroyo Los Quimbaletes ofrece un escenario perfecto para desconectar del ruido. Muy cerca, el antiguo Molino de Thea funciona como un mirador natural desde donde se puede contemplar el valle, especialmente al atardecer. El circuito se completa con el Dique El Portecelo, un lugar elegido para picnic, paseos suaves y momentos de contemplación.
El recorrido también tiene su costado espiritual, con puntos como la Capilla Nuestra Señora de la Merced y la Gruta de la Virgen de Lourdes, que forman parte del patrimonio local.
La experiencia no estaría completa sin la gastronomía, claro. Villa Giardino tiene una oferta variada que va desde pastas caseras y parrillas hasta las clásicas casas de té serranas, donde las meriendas con tortas artesanales son casi obligatorias. Además, hay restaurantes que apuestan por cocina regional con productos locales y recetas simples.
Una propuesta distinta la suma el viñedo Nébula, que ofrece degustaciones de vinos y experiencias de maridaje en plena naturaleza, una alternativa que cada vez atrae a más visitantes.
Cómo llegar a Villa Giardino, una de las joyas de Córdoba
El pueblo está al norte de La Falda y se puede llegar en auto en aproximadamente una hora desde Córdoba, ya sea por la Ruta Nacional 20 o la E53, conectando luego con el Camino del Cuadrado. También hay transporte público que facilita el acceso desde distintas localidades.
Villa Giardino se puede visitar en cualquier momento del año: primavera y verano destacan por el verde y las flores, el otoño suma colores únicos y el invierno invita a caminatas tranquilas y tardes de té al calor del hogar. Un destino simple, pero con todo lo necesario para bajar un cambio.
Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
El próximo fin de semana largo en Argentina comienza viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador, generando para miles de personas un descanso de tres días (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo).
Además, mayo contará con otro fin de semana largo del sábado 23 al lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).