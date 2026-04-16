Una pareja estadounidense impulsa un proyecto que busca dar nueva vida a un pueblo abandonado en España, con la ambición de transformarlo en un destino turístico internacional. La iniciativa parte de la compra y rehabilitación del lugar, donde las casas vacías y las calles silenciosas se convierten en el punto de partida de una reconstrucción.
El plan combina restauración patrimonial, inversión privada y una visión de turismo sostenible, en un intento por revertir la despoblación rural. Lo que alguna vez fue un pueblo en declive hoy empieza a perfilarse como un experimento de renacimiento económico y cultural.
Una pareja estadounidense compró un pueblo abandonado de España para transfórmalo en un destino internacional
Una pareja estadounidense compró Salto de Castro, un pueblo abandonado en la provincia de Zamora, España, con una idea que suena casi cinematográfica: devolverle la vida y convertirlo en un destino turístico internacional. Más que una compra inmobiliaria, es un intento de reescribir el destino de la llamada “España vaciada”, donde el abandono se transforma en oportunidad
El lugar, construido en los años 40 para trabajadores de una presa hidroeléctrica, llevaba décadas vacío, con casas, iglesia, escuela y hasta un antiguo cuartel en silencio absoluto. El proyecto de los nuevos dueños no es solo restaurar edificios, sino crear un complejo turístico con alojamiento, actividades culturales y turismo rural sostenible.
El pueblo de España que es una reliquia
La compra por parte de una pareja de Estados Unidos en 2022 marcó un punto de inflexión. La operación, difundida por medios españoles como un ejemplo de “revalorización del patrimonio rural”, situó el precio del conjunto en torno a los 300.000 euros, una cifra relativamente baja considerando la extensión del terreno y las edificaciones existentes. El proyecto de rehabilitación del pueblo contempla la transformación del lugar en un complejo turístico sostenible, con alojamientos rurales, espacios para actividades culturales y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza.
Este tipo de iniciativas se relaciona con tendencias observadas en regiones como Castilla y León, Galicia y Aragón, donde el fenómeno de la “España vaciada” ha impulsado políticas públicas y privadas orientadas a repoblar o reutilizar núcleos rurales abandonados. En paralelo, casos similares han surgido en Italia y Portugal, donde aldeas completas han sido adquiridas por inversores extranjeros con fines turísticos o residenciales.
En el caso de Salto de Castro, el desafío no es solo arquitectónico, sino también social. Se trata de reconstruir un espacio que fue diseñado para una función industrial específica y convertirlo en un entorno habitable contemporáneo, sin perder su identidad histórica. La iniciativa se presenta así como un experimento de equilibrio entre memoria, inversión y sostenibilidad, en un territorio donde el silencio fue durante décadas la única constante.