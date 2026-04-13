La historia del precioso pueblo de montaña de pocos habitantes que ofrece casas por monedas

Un pequeño municipio europeo busca revertir la pérdida de población con una propuesta inusual. Se trata de Legrad, un pueblo de montaña de Croacia que lanzó un programa para atraer nuevos residentes mediante la venta de viviendas por apenas ¡30 centavos de euro!
Ubicado entre montañas, a pocos metros del río Drava y cerca de la frontera con Hungría, el pueblo cuenta con alrededor de 2.000 habitantes y enfrenta desde hace años un proceso sostenido de despoblación.
El hermoso pueblo de montaña y una estrategia para recuperarse
La iniciativa surgió como respuesta al éxodo de vecinos que, ante la falta de oportunidades laborales, emigraron hacia ciudades más grandes. Esto, sumado a la baja natalidad, dejó a la localidad en una situación crítica. Entonces, para revertir este escenario, las autoridades decidieron poner en venta casas abandonadas a precios simbólicos, con el objetivo de atraer nuevos habitantes y revitalizar la comunidad.
Además del bajo costo de las propiedades, el municipio ofrece asistencia económica para reacondicionar las viviendas adquiridas. El programa apunta principalmente a familias jóvenes, parejas y personas que busquen establecerse de forma permanente.
La propuesta incluye tanto casas como terrenos, con la intención de reactivar el desarrollo local y recuperar la vida social del pueblo.
Quiénes pueden comprar una casa y vivir en el pueblo de Croacia que es tendencia
Quienes deseen mudarse a Legrad deben cumplir con ciertas condiciones:
- Tener menos de 45 años
- No registrar antecedentes penales
- No poseer otra propiedad a su nombre
- Comprometerse a residir de manera permanente en el lugar
- Invertir en la refacción de la vivienda
Las autoridades priorizan perfiles con intención de radicarse a largo plazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto. El caso de Legrad refleja una problemática común en distintas regiones de Europa: la pérdida de población en áreas rurales. Con esta medida, el municipio busca recuperar dinamismo y evitar quedar al borde de la desaparición.
La iniciativa ya despertó interés en quienes sueñan con cambiar de vida y apostar por un entorno natural en el corazón del Viejo Continente.