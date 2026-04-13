La historia del precioso pueblo de montaña de pocos habitantes que ofrece casas por monedas

pueblo croacia Legrad, en Croacia, una belleza. Foto: Goran Šafarek/ Opina Legrad

Además del bajo costo de las propiedades, el municipio ofrece asistencia económica para reacondicionar las viviendas adquiridas. El programa apunta principalmente a familias jóvenes, parejas y personas que busquen establecerse de forma permanente.

La propuesta incluye tanto casas como terrenos, con la intención de reactivar el desarrollo local y recuperar la vida social del pueblo.

Quiénes pueden comprar una casa y vivir en el pueblo de Croacia que es tendencia

Quienes deseen mudarse a Legrad deben cumplir con ciertas condiciones:

Tener menos de 45 años

No registrar antecedentes penales

No poseer otra propiedad a su nombre

Comprometerse a residir de manera permanente en el lugar

Invertir en la refacción de la vivienda

pueblo croacia 3 Vista aérea de Legrad en Croacia. Foto: Goran Šafarek/ Opina Legrad

Las autoridades priorizan perfiles con intención de radicarse a largo plazo, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del proyecto. El caso de Legrad refleja una problemática común en distintas regiones de Europa: la pérdida de población en áreas rurales. Con esta medida, el municipio busca recuperar dinamismo y evitar quedar al borde de la desaparición.

La iniciativa ya despertó interés en quienes sueñan con cambiar de vida y apostar por un entorno natural en el corazón del Viejo Continente.