El impactante pueblo de río argentino donde los turistas encuentran pepitas de oro y se las llevan

pueblo la carolina Una postal de La Carolina, distinguido pueblo en la provincia de San Luis.

De hecho, es oportuno destacar que en 2023 La Carolina fue elegido como "el pueblo más lindo del mundo" por la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT) en un reconocimiento enmarcado en el "Best Tourism Villages".

Aunque en esta maravilla natural de la Argentina aparece una particularidad que la destaca... y de qué manera. Es que allí uno puede encontrarse nada menos que ¡pepitas de oro!

La Carolina, el pueblo de río de San Luis con historia minera y pepitas de oro

El río La Carolina esconde una tradición sostenida desde hace más de 200 años y que remite a la minería. Fue un grupo de exploradores españoles que llegó a San Luis junto al virrey Sobremonte, quien se fue con un tesoro, justamente, en oro.

Es bueno resaltar que el río está muy cerca de la mina, que además puede recorrerse como una de las actividades que ofrece el lugar, por supuesto con la protección adecuada: casco, linterna y botas de goma. Los guías inician el camino genial hacia la historia que marca que el túnel fue construido por ingleses -en busca de oro- que luego abandonaron en 1870.

pepitas oro la carolina san luis 2 El río La Carolina y un pueblo inmerso en una historia espectacular. Foto: gentileza La Nación

"Buscar pepitas de oro en los ríos es una tradición que los abuelos mineros compartían con sus nietos, y así por generaciones. Es una actividad que empezó hace 240 años y que todavía muchos hacen como hobby”, contó Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, a diario La Nación.

En ese sentido, los turistas pueden sacar arena de un sector determinado y ponerla encima de una fuente de madera. Luego hay que girar la fuente despacio en el agua, apenas, para que la arena vaya decantando. Si tienen suerte, los visitantes ven en el fondo de la fuente un granito brillante. Es el oro que pueden llevarse de souvenir.

Por otra parte, se cuenta en San Luis que los habitantes de La Carolina y de otros pueblos cercanos van juntando los granitos de oro para venderlos después. La suerte está echada.

Cómo llegar al pueblo La Carolina

Perteneciente al Departamento Coronel Pringles, La Carolina se encuentra enclavado en las Sierras Centrales, a unos 1600 metros sobre el nivel del mar. La distancia con la ciudad capital de San Luis es de 85 kilómetros. Se accede principalmente por la Ruta Provincial 9 asfaltada, pasando por El Trapiche y Valle de Pancanta.