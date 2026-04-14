Cómo es y qué ofrece el impactante pueblo argentino elegido entre los más lindos del mundo

maimará 3 Panorámica de Maimará, una belleza.

El programa internacional pone el foco en comunidades rurales que logran proteger su patrimonio natural y cultural, al tiempo que impulsan economías locales a través de un turismo responsable.

El pueblo Maimará y el encanto de la Quebrada de Humahuaca

Ubicado en plena Quebrada de Humahuaca, Maimará sobresale por su paisaje único, con la imponente Paleta del Pintor (una impresionante formación geológica multicolor) como telón de fondo. El pueblo, que forma parte del departamento de Tilcara y tiene poco más de 5.000 habitantes.

En este lugar la gente pasa su vida en torno al río Grande y las tradiciones ligadas a la Pachamama. Sus actividades productivas incluyen agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura.

Maimará el pueblo elegido por la ONU La ONU y su distinción a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo.

Aunque hay que resaltar que el crecimiento reciente de Maimará también está vinculado a la llegada del Tren Solar de la Quebrada, que impulsó el turismo, generó nuevas inversiones y promovió la apertura de alojamientos y servicios.

Entre las propuestas más atractivas se encuentran los recorridos por plantaciones de flores -como rosas, gladiolos y claveles-, visitas a bodegas de altura y la participación en la Vendimia del Bayeh, un evento que fusiona vino, arte y gastronomía regional.

La experiencia de Maimará se completa con una gastronomía bien marcada por la identidad local. Platos como el locro, la humita, el picante de lengua, el estofado y las empanadas jujeñas son parte de la oferta, junto a postres tradicionales como la mazamorra, el arroz con leche y las empanadillas de cayote.

Las celebraciones populares, como la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval, refuerzan el vínculo entre la comunidad y sus raíces ancestrales.

Maimará (1) Camino a Maimará, el pueblo de montaña en el norte argentino ideal para conocer.

El reconocimiento a Maimará y Colonia Carlos Pellegrini refuerza la presencia argentina en el mapa del turismo sostenible. En ediciones anteriores también fueron distinguidos Caspalá, La Carolina y Trevelin.

Cómo llegar a Maimará, el pueblo jujeño premiado a nivel mundial

Maimará se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca.

Se puede llegar en auto, en micro o a través del Tren Solar, que ofrece un recorrido panorámico por los característicos cerros de colores de la región.